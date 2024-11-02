Enteresan Çıkışları ve Görgüsüz Paylaşımlarıyla Meşhur Murat Övüç'ten Kadınları Hedef Alan Hadsiz Yorum
Enteresan Çıkışları ve Görgüsüz Paylaşımlarıyla Meşhur Murat Övüç'ten Kadınları Hedef Alan Hadsiz Yorum
Enteresan çıkışları, sosyal medya kullanıcıları tarafından 'görgüsüz' bulunan paylaşımları ve açıklamalarıyla gündeme oturan Murat Övüç kadınları hedef aldığı yeni bir video paylaştı.
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İlişkiler hakkında yaptığı oldukça ilginç yorumlarla dolu videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e mutlaka denk gelmişsinizdir.
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Konuşma tarzı, abartılı makyajları, takıları ve kombinleriyle tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran Murat Övüç, magazin gündemine sık sık "görgüsüz" bulunan yorumları ve paylaşımlarıyla oturuyor.
Bugün de yine yorumlarından biriyle gündemimizde kendisi. Fakat konumuz görgüsüzlük değil, kadınları apaçık hedef almış olması.
Geçtiğimiz saatlerde bir video paylaşan Murat Övüç, bu devirde erkek çocuğu olanlara çok üzüldüğünü dile getirip "Temiz kız" yorumunda bulundu.
Gittikçe daha da çirkinleşen Murat Övüç, "Yalan mı? Yok! Temiz, ellenmemiş, koklanmamış, gonca kız yok. Hepsi açmış! Kat kat kat açmış. Yaprakları dökülüyor. Sonra artık bir yaprağı kalıyor, bir tane kör topal buluyorlar kendine. Ah be yavrum! Akıllı olun, sakın" açıklamasında bulundu.
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Bu da yetmedi, sözü birkaç ay önce kilolarca altın taktığı gelinine getirerek koca bir kahkaha kopardı ve "Valla üzülüyorum ama neyse benim oğlanın başını bağladık. Valla kurban olsunlar gelinime, temiz aile kızı. Kaliteli, konuşmasını, kalkmasını bilen saygılı evlatlar lazım. Ellenmiş koklanmış hadi kızım! Hadi defolun!" diyerek bas bas bağırdı.
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