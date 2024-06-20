Meslektaşlarının Giyimini Topa Tutan Demet Akalın'ın Hira Üstünden Yaptığı Açıklama Tutarsızlığı Arşa Çıkardı!
Meslektaşlarının Giyimini Topa Tutan Demet Akalın'ın Hira Üstünden Yaptığı Açıklama Tutarsızlığı Arşa Çıkardı!
Geçtiğimiz günlerde, Kaan Ölker'in Fizy'de yayınlanan programına konuk olan Demet Akalın, meslektaşlarının giyimini neden topa tuttuğunu kızı Hira'nın üstünden açıkladı. İmaj değişikliğinin ardından sözlerini çiğneyen Akalın'ın sözlerinin tutarsızlığı dillere fena düştü!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Atarlı giderli şarkıları bir yana dursun, radikal açıklamaları, sürekli yaptığı imla ve yazım yanlışları, sahne tarzı ve rüküşlüğüyle sık sık gündem olan Demet Akalın, şimdilerde geçirdiği değişimle gündemde biliyorsunuz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaza bambaşka biri olarak girmeye karar veren Demet Akalın, en son liposuction yaptırdığını ve 10 kilo verdiğini açıklamış, saçlarını da yıllar öncesindeki gibi sarıya boyatmıştı hatırlarsanız.
Daha önce Gülşen ve Hadise'yi açık giyimi sebebiyle eleştiren, takipten çıkaran ve hatta Kardashian kardeşleri ve Rihanna'yı bile pozları sebebiyle annelikten vuran Demet Akalın, değişim sürecine girdiğinden beri sahnedeki kombinlerinde de ufak tefek oynamalara gitti.
Bundan sonra daha farklı bir Demet göreceğimizi her fırsatta dile getiren ve sosyal medyada kendisine gelen " bu ne perhiz ne lahana turşusu" yorumlarına anında cevap veren Akalın, geçtiğimiz günlerde Kaan Ölker'in Fizy'de yayınlanan programına konuk oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daha önce sahne giyimini açıklıktan yerden yere vurduğu hadiseler sorulan Demet Akalın, eleştirilerinin sebebinin kızı Hira'nın çok yakın bir arkadaşı için "Anne senin arkadaşın neden donla sahneye çıkmış?" sorusunu sorması olduğunu belirtti.
"Onu dediğinde gerildim, ne diyeceğimi bilemedim. Moda olduğu için giyildiğini söylediğimde karşı çıktı" açıklamasında bulunan Demet Akalın, on saniye sonra fikir değiştirerek "ben de bu sene o beğenmediğin mayolardan giyeceğim annecim" çıkışında bulundu...
E haliyle, yorumlar da gecikmedi. Demet Akalın'ın eski açıklamalarını ve giyim konusundaki eleştirilerini bilenler, ünlü şarkıcının tutarsızlığına bir iki çift laf etmeden geçemedi.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın