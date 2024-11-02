Birtakım Buluşmalar Yaşandı: Killa Hakan'la Bir Araya Gelen Ceza'nın Son Hali Goygoycuların Diline Fena Düştü!
Birtakım Buluşmalar Yaşandı: Killa Hakan'la Bir Araya Gelen Ceza'nın Son Hali Goygoycuların Diline Fena Düştü!
Yıllardır dost olan Türkçe rap'in efsane isimleri Killa Hakan ve Ceza buluştu! Killa Hakan'ın 'Misafirim geldi' notuyla paylaştığı fotoğrafta Ceza'nın son hali goygoycuların diline fena düştü!
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Türkçe rap'in yıllar geçse de unutulmayacak, efsane isimi Ceza'nın rap'e biraz gönlü olan herkesin kalbinde bambaşka bir yeri var biliyorsunuz.
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Hız kesmeden yeni şarkılarını çıkarmaya ve rap'i yeni gelen tüm meslektaşlarına öğretmeye devam eden Ceza, geçtiğimiz saatlerde kıymetli dostu, bir başka rap efsanesi Killa Hakan'la buluştu.
Killa Hakan'ın "Misafirim geldi" notuyla paylaştığı fotoğraf, her ikisinin de yaşlanmış olduğu gerçeğini yüze vurduğundan önce bir afallattı.
Ardından Ceza'nın hali dikkat çekti! Goygoycuların diline bir güzel düşen Ceza, kendinden başka herkese benzetildi 🙈
Buyurun, kimler neler demiş beraber bakalım! 😂
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