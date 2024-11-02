Kabak Tadı Verdiniz: Wanda Nara, Icardi'yi Aldattığı L-Gante'yle Yarınlar Yokmuşçasına Partilerken Yakalandı

Wanda'nın Icardi'den talebi Arjantin'e gelip onunla ve çocuklarla yaşaması olmuştu. Wanda'sının yanına giden ve uzunca da bir süre ailesiyle vakit geçiren Icardi için işlerin yoluna girme ihtimali var sanmıştık... Fakat şaşıracak mısınız bilmiyoruz ama yine yanıldık!