Kabak Tadı Verdiniz: Wanda Nara, Icardi'yi Aldattığı L-Gante'yle Yarınlar Yokmuşçasına Partilerken Yakalandı
Kabak Tadı Verdiniz: Wanda Nara, Icardi'yi Aldattığı L-Gante'yle Yarınlar Yokmuşçasına Partilerken Yakalandı
İlişkilerinde ne yaşadıklarına bir türlü akıl sır erdiremediğimiz Wanda Nara ve Icardi cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Wanda Nara, Cadılar Bayramı'nda daha önce de Icardi'yi aldattığı rapçi L-Gante'yle yakalandı...
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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ve tüm Galatasaray camiasının "yenge" diye hitap ettiği eşi Wanda Nara, aylardır magazin gündemini bir türlü kesinleşmeyen "boşanma" muhabbetiyle meşgul ediyor biliyorsunuz.
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Başından beri bir dargın bir barışık ilişki yaşayan ve toksikliğin kitabını yazan ikili, birçok gelgitli ve enteresan hamlenin ardından en son aşkı kurtarmaya çalışıyor gibi bir hava yaratmıştı.
Tüm bu süreç boyunca aşkı kurtarmak isteyen Wanda'dan çok Icardi'ymiş gibi gözüktü. Barışma yolu sayılabilecek tüm adımlar da ısrarla bitmediğini belirtecek hareketler de hep Icardi'den geldi.
Şöyle kısaca bir hatırlatma geçmek lazım, daha önce Icardi ve Wanda Nara'nın arasının bozulmasına sebep olan bir klip meselesi olmuştu hatırlarsanız. Rapçi L-Gante ile oldukça ateşli bir klipte rol alan Wanda Nara'nın kendisiyle yakınlaştığı iddia edilmişti.
Hatta bir iddia olarak da kalmamıştı bu. L-Gante'nin Wanda'yı klip çekimlerinin arasında öperken görüntüleri jet hızıyla yayılmış, Icardi'yi de epey rahatsız etmişti.
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Icardi, Wanda'yı affetmenin bir yolunu bulmuş ve çift yeniden barışmıştı fakat geçtiğimiz dakikalarda bomba bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı. Wanda Nara, Cadılar Bayramı partisinde yine ve yeniden L-Gante'yle yakalandı... Icardi'nin de Wanda'yı sildiği, takipten çıktığı iddia edildi.
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Sonra da fazlasıyla kabak tadı veren bu aşka ve kaçıncı sayamadığımız bilemediğimiz ihanete gelen yorumlara bakalım👇
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