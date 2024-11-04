Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Erkek mi Kız mı? İstanbul Maratonu'nda Kocasını Destekleyen Karsu'dan Sürpriz Cinsiyet Duyurusu!

Erkek mi Kız mı? İstanbul Maratonu'nda Kocasını Destekleyen Karsu'dan Sürpriz Cinsiyet Duyurusu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.11.2024 - 15:08

Yaklaşık 4 aylık hamile olan Karsu, İstanbul Maratonu koşan kocasını desteklemeye gitti. Koca bir pankart hazırlayan ünlü şarkıcı, cinsiyeti de duyurdu!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sesi, piyanoya hakimiyeti, şarkıları yorumlama şekliyle kısa sürede milyonlara hitap etmeyi başaran Karsu, hem duru güzelliği hem de sempatik halleriyle büyülüyor biliyorsunuz.

Sesi, piyanoya hakimiyeti, şarkıları yorumlama şekliyle kısa sürede milyonlara hitap etmeyi başaran Karsu, hem duru güzelliği hem de sempatik halleriyle büyülüyor biliyorsunuz.

2022'de Mike Schrama'dan evlilik teklifi alan Karsu, geçtiğimiz aylarda biricik sevgilisiyle "sonsuza dek evet" demişti hatırlarsanız.

2022'de Mike Schrama'dan evlilik teklifi alan Karsu, geçtiğimiz aylarda biricik sevgilisiyle "sonsuza dek evet" demişti hatırlarsanız.

Evlendikten üç ay sonra da müjdeli haber gelmişti taze çiftimizden! Bir bebek beklediklerini duyuran ikilinin heyecanı yüzlerinden okunuyordu.

Evlendikten üç ay sonra da müjdeli haber gelmişti taze çiftimizden! Bir bebek beklediklerini duyuran ikilinin heyecanı yüzlerinden okunuyordu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Şimdilerde yaklaşık 4 aylık hamile olan Karsu, geçtiğimiz saatlerde Instagram'da paylaştığı pozlarla bebeklerinin cinsiyetini duyurdu.

Şimdilerde yaklaşık 4 aylık hamile olan Karsu, geçtiğimiz saatlerde Instagram'da paylaştığı pozlarla bebeklerinin cinsiyetini duyurdu.

İstanbul Maratonu'nda koşan kocasını desteklemeye giden Karsu, koca bir pankart hazırladı.

İstanbul Maratonu'nda koşan kocasını desteklemeye giden Karsu, koca bir pankart hazırladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Pankartta "Mike baba bravo! Seni çok seviyorum oğlun ve Karsu" yazıyordu. Etrafımız erkek bebekle doldu taştı valla, belli ki bu sene erkek senesi! Şansla mutlulukla gelsin minik oğlan!

Pankartta "Mike baba bravo! Seni çok seviyorum oğlun ve Karsu" yazıyordu. Etrafımız erkek bebekle doldu taştı valla, belli ki bu sene erkek senesi! Şansla mutlulukla gelsin minik oğlan!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın