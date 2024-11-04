Erkek mi Kız mı? İstanbul Maratonu'nda Kocasını Destekleyen Karsu'dan Sürpriz Cinsiyet Duyurusu!
Erkek mi Kız mı? İstanbul Maratonu'nda Kocasını Destekleyen Karsu'dan Sürpriz Cinsiyet Duyurusu!
Yaklaşık 4 aylık hamile olan Karsu, İstanbul Maratonu koşan kocasını desteklemeye gitti. Koca bir pankart hazırlayan ünlü şarkıcı, cinsiyeti de duyurdu!
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Sesi, piyanoya hakimiyeti, şarkıları yorumlama şekliyle kısa sürede milyonlara hitap etmeyi başaran Karsu, hem duru güzelliği hem de sempatik halleriyle büyülüyor biliyorsunuz.
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2022'de Mike Schrama'dan evlilik teklifi alan Karsu, geçtiğimiz aylarda biricik sevgilisiyle "sonsuza dek evet" demişti hatırlarsanız.
Evlendikten üç ay sonra da müjdeli haber gelmişti taze çiftimizden! Bir bebek beklediklerini duyuran ikilinin heyecanı yüzlerinden okunuyordu.
Şimdilerde yaklaşık 4 aylık hamile olan Karsu, geçtiğimiz saatlerde Instagram'da paylaştığı pozlarla bebeklerinin cinsiyetini duyurdu.
İstanbul Maratonu'nda koşan kocasını desteklemeye giden Karsu, koca bir pankart hazırladı.
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Pankartta "Mike baba bravo! Seni çok seviyorum oğlun ve Karsu" yazıyordu. Etrafımız erkek bebekle doldu taştı valla, belli ki bu sene erkek senesi! Şansla mutlulukla gelsin minik oğlan!
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