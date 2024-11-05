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Icardi'yi Ortada Bıraktı: L-Gante'yle Canlı Yayında Öpüşen Wanda Nara'dan Sevdanın Son Vuruşu Geldi!

Icardi'yi Ortada Bıraktı: L-Gante'yle Canlı Yayında Öpüşen Wanda Nara'dan Sevdanın Son Vuruşu Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.11.2024 - 22:01

Daha önce de Icardi'yi aldattığı L-Gante'yle dudak dudağa canlı yayın açan Wanda Nara'dan toksik aşka son noktayı koyan açıklama geldi... Wanda Nara, L-Gante'yle aşkı kabul etti, Icardi'ye de net bir dile hoşçakal dedi.

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Bu aşkın Wanda tarafını tutan yoktur herhalde diye düşünüyoruz... Hepiniz rahat bir oh çekebilirsiniz. Wanda Nara'nın Icardi'yle aşk serüveninin umuyoruz ve diliyoruz ki nihayet finalini yaptık az önce!

Bu aşkın Wanda tarafını tutan yoktur herhalde diye düşünüyoruz... Hepiniz rahat bir oh çekebilirsiniz. Wanda Nara'nın Icardi'yle aşk serüveninin umuyoruz ve diliyoruz ki nihayet finalini yaptık az önce!

Aylardır boşanma haberleriyle gündemden düşmeyen çiftimiz hakkında her şey yine yoluna girecek sanıyorken, Wanda'nın adının Icardi'yi daha önce de aldattığı L-Gante'yle yeniden anılması ortalığı büyük karıştırmıştı.

Aylardır boşanma haberleriyle gündemden düşmeyen çiftimiz hakkında her şey yine yoluna girecek sanıyorken, Wanda'nın adının Icardi'yi daha önce de aldattığı L-Gante'yle yeniden anılması ortalığı büyük karıştırmıştı.

2022'de de kısa süreliğine aşk yaşamalarına rağmen Icardi'nin affettiği Wanda Nara, önce Cadılar Bayramı'nda L-Gante'yle sarmaş dolaş yakalandı, ardından kendileri canlı yayın açarak öpüştüler.

2022'de de kısa süreliğine aşk yaşamalarına rağmen Icardi'nin affettiği Wanda Nara, önce Cadılar Bayramı'nda L-Gante'yle sarmaş dolaş yakalandı, ardından kendileri canlı yayın açarak öpüştüler.

Kaçıranlar için o anlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Wanda Nara'nın Cadılar Bayramı görüntülerinden sonra yüzüğü çıkarttığı pozlar veren Icardi'nin artık aşka dair umudunu kaybettiğini anlamıştık fakat sevdanın son vuruşu geçtiğimiz dakikalarda Wanda Nara'dan geldi.

Wanda Nara'nın Cadılar Bayramı görüntülerinden sonra yüzüğü çıkarttığı pozlar veren Icardi'nin artık aşka dair umudunu kaybettiğini anlamıştık fakat sevdanın son vuruşu geçtiğimiz dakikalarda Wanda Nara'dan geldi.

Icardi dururken L-Gante'yi tercih eden Wanda Nara, başına "Türkiye" notu tutturduğu uzun bir metin paylaştı. L-Gante'yle aşkı kabul ettiği, Icardi'ye de veda ettiği bir son mektuptu bu.

Icardi dururken L-Gante'yi tercih eden Wanda Nara, başına "Türkiye" notu tutturduğu uzun bir metin paylaştı. L-Gante'yle aşkı kabul ettiği, Icardi'ye de veda ettiği bir son mektuptu bu.
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Ayrı oldukları için istediği kişiyle olmakta özgür olduğunu belirten Wanda Nara, L-Gante hakkında yapılan sosyal medya yorumlarını da görmüş olacak ki "kimsenin dış görünüşü umurumda değil" diye de ekledi...

Ayrı oldukları için istediği kişiyle olmakta özgür olduğunu belirten Wanda Nara, L-Gante hakkında yapılan sosyal medya yorumlarını da görmüş olacak ki "kimsenin dış görünüşü umurumda değil" diye de ekledi...

'Maço kültürü; kendim ve kızlarım için istediğim şeyden çok uzak. Ayrıyım ve istediğim kişiyle olmakta özgürüm. Her şeyden önce bu bana iyi geliyor. 

Taraftarlar idolleriyle gerçekten gurur duymak ya da duymamak için yaşananlarla ilgili tüm detayları ve durumları bilmelidir. Çocuklarıma maddi olarak tek başıma bakıyorum, evimi taşımakla ve maalesef tehditlerle rehin tutulan kızlarımın evcil hayvanlarını geri almakla uğraşıyorum.  

Kimsenin dış görünüşü umurumda değil. Mutlu aile fotoğrafı vermek için mutsuz bir ilişkide kalamam. Mutluyken mutluydum evet ama bu bittiğinde yoluma devam etmek çok normal ve en samimi durum. 

Çocuklarım için endişelenmeyin, olduğum bir şey varsa o da iyi bir anne olmaktır. Sırf birlikteliği devam ettirmek için sadakatsizliği saklamak ya da ilişkide kalmaya çalışmak daha sağlıklı değil, en azından benim için' dedi.

Icardi şimdi ne yapıyordur bilmiyoruz ama bizce bugün tam da Tarkan'dan Sevdanın Son Vuruşu dinleme günü! Wanda'nın yolu açık ve senden uzak olsun Icardi! Bu aşkı da böyle kapatalım artık, olur mu?

Icardi şimdi ne yapıyordur bilmiyoruz ama bizce bugün tam da Tarkan'dan Sevdanın Son Vuruşu dinleme günü! Wanda'nın yolu açık ve senden uzak olsun Icardi! Bu aşkı da böyle kapatalım artık, olur mu?

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