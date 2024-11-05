Icardi'yi Ortada Bıraktı: L-Gante'yle Canlı Yayında Öpüşen Wanda Nara'dan Sevdanın Son Vuruşu Geldi!
Icardi'yi Ortada Bıraktı: L-Gante'yle Canlı Yayında Öpüşen Wanda Nara'dan Sevdanın Son Vuruşu Geldi!
Daha önce de Icardi'yi aldattığı L-Gante'yle dudak dudağa canlı yayın açan Wanda Nara'dan toksik aşka son noktayı koyan açıklama geldi... Wanda Nara, L-Gante'yle aşkı kabul etti, Icardi'ye de net bir dile hoşçakal dedi.
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Bu aşkın Wanda tarafını tutan yoktur herhalde diye düşünüyoruz... Hepiniz rahat bir oh çekebilirsiniz. Wanda Nara'nın Icardi'yle aşk serüveninin umuyoruz ve diliyoruz ki nihayet finalini yaptık az önce!
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Aylardır boşanma haberleriyle gündemden düşmeyen çiftimiz hakkında her şey yine yoluna girecek sanıyorken, Wanda'nın adının Icardi'yi daha önce de aldattığı L-Gante'yle yeniden anılması ortalığı büyük karıştırmıştı.
2022'de de kısa süreliğine aşk yaşamalarına rağmen Icardi'nin affettiği Wanda Nara, önce Cadılar Bayramı'nda L-Gante'yle sarmaş dolaş yakalandı, ardından kendileri canlı yayın açarak öpüştüler.
Wanda Nara'nın Cadılar Bayramı görüntülerinden sonra yüzüğü çıkarttığı pozlar veren Icardi'nin artık aşka dair umudunu kaybettiğini anlamıştık fakat sevdanın son vuruşu geçtiğimiz dakikalarda Wanda Nara'dan geldi.
Icardi dururken L-Gante'yi tercih eden Wanda Nara, başına "Türkiye" notu tutturduğu uzun bir metin paylaştı. L-Gante'yle aşkı kabul ettiği, Icardi'ye de veda ettiği bir son mektuptu bu.
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Ayrı oldukları için istediği kişiyle olmakta özgür olduğunu belirten Wanda Nara, L-Gante hakkında yapılan sosyal medya yorumlarını da görmüş olacak ki "kimsenin dış görünüşü umurumda değil" diye de ekledi...
Icardi şimdi ne yapıyordur bilmiyoruz ama bizce bugün tam da Tarkan'dan Sevdanın Son Vuruşu dinleme günü! Wanda'nın yolu açık ve senden uzak olsun Icardi! Bu aşkı da böyle kapatalım artık, olur mu?
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