Aşk mı İnat mı? Wanda Nara Icardi'yi Aldattığı L-Gante'yle Canlı Yayında Öpüştüğü Anları Paylaştı!
Aşk mı İnat mı? Wanda Nara Icardi'yi Aldattığı L-Gante'yle Canlı Yayında Öpüştüğü Anları Paylaştı!
Geçtiğimiz günlerde, L-Gante ile Cadılar Bayramı partisinde sarmaş dolaş görüntülenen Wanda Nara'nın bu kez de açtığı canlı yayında L-Gante ile öpüştüğü anlar gündem oldu.
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Bir süredir bir dargın bir barışık ilişkileri ile magazin gündeminin zirvesinde yerini alan Icardi ve Wanda Nara çiftinin her adımı olay oluyor biliyorsunuz ki.
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Son olarak Icardi, eşini ve çocukları ziyaret etmek için Arjantin'e uçmuş, ikilinin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları yeni pozların barışma habercisi olduğu düşünülmüştü.
Ancak işler hiç de beklediğimiz gibi gitmemiş ve Wanda Nara'nın Icardi'yi daha önce de aldattığı rapçi L-Gante ile Cadılar Bayramı'nda sarmaş dolaş görüntülenmesi herkesi şaşırtmıştı.
Tüm bunların üzerine Icardi'nin Nara'yı takipten çıktığı ve birlikte olduğu pozları kaldırdığı iddia edilmiş, Wanda Nara ise L-Gante ve 3 yaşındaki kızıyla "mutlu aile tablosu" pozu vererek ateşi iyice harlamıştı.
Biz "Bu gözler daha neler görecek?" diye düşünürken Wanda Nara bu kez de dün Instagram hesabından açtığı canlı yayında yeni sevgilisi L-Gante ile öpüştü.
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İkilinin birbirini öpücüklere boğduğu anlar sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu 👇🏻
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