Sessizliği Nihayet Bozdular: İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar Çiftinden Eleştiler Hakkında İlk Açıklama Geldi!

Geçtiğimiz hafta ilişkilerini evlilikle taçlandıran İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar çifti düğün gününden itibaren birçok konuda eleştirilmişti hatırlarsanız. Bugüne kadar sessizliğini koruyan çiftten ilk açıklama geçtiğimiz dakikalarda geldi.