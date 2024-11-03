Sessizliği Nihayet Bozdular: İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar Çiftinden Eleştiler Hakkında İlk Açıklama Geldi!
Sessizliği Nihayet Bozdular: İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar Çiftinden Eleştiler Hakkında İlk Açıklama Geldi!
Geçtiğimiz hafta ilişkilerini evlilikle taçlandıran İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar çifti düğün gününden itibaren birçok konuda eleştirilmişti hatırlarsanız. Bugüne kadar sessizliğini koruyan çiftten ilk açıklama geçtiğimiz dakikalarda geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İrem Helvacıoğlu bir süredir beraber olduğu Ural Kaspar ile ilişkilerini evlilikle taçlandırarak 28 Ekim'de dünyaevine girmişti hatırlarsanız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir dargın bir barışık çiftin evlilik kararı herkesi şaşırtırken Kaspar'ın düğün günü "Heyecanlı değilim" açıklaması başta olmak üzere birçok tavrı eleştirilmişti.
Ünlü çift düğünden sonra ilk kez dün bir mekan çıkışında görüntülenmiş, normalde muhabirler ile muhabbet eden Helvacıoğlu'nun sessizliği ve Kaspar'ın gerginliği yine tepki çekmişti.
Bugüne kadar aldıkları eleştiriler karşısında sessiz kalmayı tercih eden çift, geçtiğimiz saatlerde daha fazla dayanamayarak ilk açıklamayı Instagram hesaplarından yaptı.
"Hayatlarımızın en mutlu gününde bu açıklamayı yapmak zorunda kalmak gerçekten her ikimiz için de son derece üzücü" açıklamalarında bulunan ünlü çift, samimiyetlerine karşılık bugüne kadar duydukları hakaret ve küfürleri hak etmediklerini söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın açıklaması 👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın