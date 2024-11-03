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Kuş Sesi Çıkaran da Var Kurbağa Taklidi Yapan da: İlginç Yeteneklere Sahip Olan Yabancı Ünlüler!

Kuş Sesi Çıkaran da Var Kurbağa Taklidi Yapan da: İlginç Yeteneklere Sahip Olan Yabancı Ünlüler!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
03.11.2024 - 15:11

Ünlü isimlerin kimi zaman özel hayatlarını kimi zaman aşklarını konuşuyoruz. Ancak bazı ünlü isimlerin daha önce hiç duymadığınız ilginç yetenekleri var. @daegan.dzl isimli TikTok kullanıcısı da ilginç yetenekleriyle öne çıkan ünlü isimleri derledi. Gelin ünlülerin yeteneklerine birlikte bakalım!

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Dünyaca ünlü isimler kimi zaman özel hayatları kimi zaman aşk hayatları kimi zaman da kariyerleri ile gündemimize geliyor biliyorsunuz ki.

Dünyaca ünlü isimler kimi zaman özel hayatları kimi zaman aşk hayatları kimi zaman da kariyerleri ile gündemimize geliyor biliyorsunuz ki.

Ama yakından takip ettiğimiz bazı ünlü isimler de ilginç yetenekleri ile çok konuşuluyor! @daegan.dzl isimli TikTok kullanıcısı da ilginç yetenekleriyle öne çıkan ünlü isimleri derledi. Gelin hangi ünlü ismin ne yeteneği var birlikte bakalım!

Ama yakından takip ettiğimiz bazı ünlü isimler de ilginç yetenekleri ile çok konuşuluyor! @daegan.dzl isimli TikTok kullanıcısı da ilginç yetenekleriyle öne çıkan ünlü isimleri derledi. Gelin hangi ünlü ismin ne yeteneği var birlikte bakalım!

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Katy Perry kurbağa taklidi yapıyor, Justin Bieber bateri çalıyor... Gelin ünlü isimlerin yeteneklerini birlikte izleyelim!

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