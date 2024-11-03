Kuş Sesi Çıkaran da Var Kurbağa Taklidi Yapan da: İlginç Yeteneklere Sahip Olan Yabancı Ünlüler!

Ünlü isimlerin kimi zaman özel hayatlarını kimi zaman aşklarını konuşuyoruz. Ancak bazı ünlü isimlerin daha önce hiç duymadığınız ilginç yetenekleri var. @daegan.dzl isimli TikTok kullanıcısı da ilginç yetenekleriyle öne çıkan ünlü isimleri derledi. Gelin ünlülerin yeteneklerine birlikte bakalım!