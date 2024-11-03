Kuş Sesi Çıkaran da Var Kurbağa Taklidi Yapan da: İlginç Yeteneklere Sahip Olan Yabancı Ünlüler!
Kuş Sesi Çıkaran da Var Kurbağa Taklidi Yapan da: İlginç Yeteneklere Sahip Olan Yabancı Ünlüler!
Ünlü isimlerin kimi zaman özel hayatlarını kimi zaman aşklarını konuşuyoruz. Ancak bazı ünlü isimlerin daha önce hiç duymadığınız ilginç yetenekleri var. @daegan.dzl isimli TikTok kullanıcısı da ilginç yetenekleriyle öne çıkan ünlü isimleri derledi. Gelin ünlülerin yeteneklerine birlikte bakalım!
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Dünyaca ünlü isimler kimi zaman özel hayatları kimi zaman aşk hayatları kimi zaman da kariyerleri ile gündemimize geliyor biliyorsunuz ki.
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Ama yakından takip ettiğimiz bazı ünlü isimler de ilginç yetenekleri ile çok konuşuluyor! @daegan.dzl isimli TikTok kullanıcısı da ilginç yetenekleriyle öne çıkan ünlü isimleri derledi. Gelin hangi ünlü ismin ne yeteneği var birlikte bakalım!
Hailey Bieber ile başlayalım! Ünlü isim ağzıyla birden çok şişe kapağı açabiliyor!
Ariana Grande ise tıpkı bir bebek gibi ağlıyor!
Kendall Jenner ise ayırt etmekte zorlanacağınız kadar iyi kuş sesi çıkarıyor!
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Katy Perry kurbağa taklidi yapıyor, Justin Bieber bateri çalıyor... Gelin ünlü isimlerin yeteneklerini birlikte izleyelim!
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