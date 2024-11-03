'Enerci'si Geri Geldi: Sık Sık Paraları Olmadığını Dile Getiren Engin Polat Dilan Polat'ı Yine Güllere Boğdu!
'Enerci'si Geri Geldi: Sık Sık Paraları Olmadığını Dile Getiren Engin Polat Dilan Polat'ı Yine Güllere Boğdu!
Tahliye edildikten sonra eski hayatına devam eden ve art arda paylaştığı hikayeler ile sık sık gündeme gelen Polatlar bu kez de güllü gönderileri ile gündeme geldi.
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Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalar sonucunda eşi Engin Polat ile birlikte tutuklanan Dilan Polat yaklaşık 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra 19 Ağustos'ta tahliye edilmişti hatırlarsanız.
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Cezaevine girmeden önce şatafatlı hayatı ve gösterişli paylaşımları ile dikkat çeken Dilan Polat tahliyesinin ardından da eski hayatına hızlı bir dönüş yapmıştı.
Polatlar sık sık paralarının olmadığını dile getirseler de Dilan Polat Instagram hesabından reklam yapmaya ve gösterişli paylaşımlarına kaldığı yerden devam etmişti.
Dilan Polat bu kez de tıpkı eskisi gibi kucağında güller ile yaptığı paylaşımla gündeme geldi! Engin'i tarafından güllere boğulan Dilan Polat, halinden pek memnun olsa da kullanıcıların tepkisini almaktan kaçamadı.
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