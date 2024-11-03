Duyduğunuzda "Tahmin Etmiştim" Diyeceksiniz: Gönlümüzde Taht Kurmuş Ünlü İsimlerin Burçları!
Duyduğunuzda "Tahmin Etmiştim" Diyeceksiniz: Gönlümüzde Taht Kurmuş Ünlü İsimlerin Burçları!
Ünlü isimlerin kimi zaman özel hayatlarını kimi zaman kariyerlerini konuşuyoruz. Peki hiç ünlü isimlerin burçlarını merak ettiniz mi? Cevabınız evet ise sizi hemen içeriğimize alalım!
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1 Temmuz 1992 doğumlu olan Serenay Sarıkaya Yengeç burcu!
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Yakışıklılığıyla gönüllerde taht kuran 27 Ekim 1983 doğumlu Kıvanç Tatlıtuğ ise Akrep burcu.
Akıllara 'Selena' karakteri ile kazınan 14 Ağustos 1987 doğumlu Sinem Kobal Aslan burcu.
Kıvanç Tatlıtuğ'un biricik eşi Başak Dizer ise 13 Nisan 1977 doğumlu ve Koç burcu.
Aşklarıyla sık sık gündemimize gelen Fahriye Evcen İkizler Burak Özçivit ise Oğlak burcu.
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Hülya Avşar tam bir Terazi kadını!
Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla çok konuşulan ünlü şarkıcı Mert Demir'in burcu ise Oğlak.
Şimdilerde yeni aşkıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı da Yengeç burcu.
Bir dargın bir barışık ilişkileriyle eleştirilen Afra Saraçoğlu Yay, Mert Ramazan Demir ise Kova burcu.
Hem çok sevilen hem çok eleştirilen Hande Erçel tam bir Yay kadını!
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Bebeğini kucağına almak için gün sayan Pınar Deniz Akrep burcu.
Alina Boz İkizler, Umut Evirgen ise Balık burcu!
Sahne şovlarıyla herkesi kendine hayran bırakan Hadise ise Terazi burcu!
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