Elini Bir An Olsun İrem Helvacıoğlu'nun Omzundan Çekmeyen Ural Kaspar'ın Gergin Tavırları Tepki Çekti!

Geçtiğimiz hafta ilişkilerini evlilikle taçlandıran İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar çifti geçtiğimiz saatlerde bir mekan çıkışında görüntülendi. Elini Helvacıoğlu'nun omzundan bir an bile çekmeyen Kaspar'ın tavırları tepki çekti.