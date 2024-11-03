Elini Bir An Olsun İrem Helvacıoğlu'nun Omzundan Çekmeyen Ural Kaspar'ın Gergin Tavırları Tepki Çekti!
Elini Bir An Olsun İrem Helvacıoğlu'nun Omzundan Çekmeyen Ural Kaspar'ın Gergin Tavırları Tepki Çekti!
Geçtiğimiz hafta ilişkilerini evlilikle taçlandıran İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar çifti geçtiğimiz saatlerde bir mekan çıkışında görüntülendi. Elini Helvacıoğlu'nun omzundan bir an bile çekmeyen Kaspar'ın tavırları tepki çekti.
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Bir dargın bir barışık ilişkileri ile magazin gündeminin en çok konuşulan çiftlerinden biri olan İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar, geçtiğimiz hafta ilişkilerini evlilikle taçlandırarak dünya evine girmişti.
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Çiftin marjinal düğünü ayrı kombinleri ayrı eleştirilirken Ural Kaspar'ın da gergin tavırları ve surat ifadeleri tepki çekmişti.
Çiçeği burnunda çiftimiz nikahtan sonra geçtiğimiz saatlerde ilk kez bir mekan çıkışında görüntülendi. Muhabirlerin sorularına cevap vermeyen çift, yine gergin tavırları ile gündeme geldi.
Ural Kaspar'ın muhabirlerin soruları karşısında sessizliğini koruması ve bir an önce arabasının gelmesini istemesi bir yana İrem Helvacıoğlu'nun omzundan elini bir an olsun çekmemesi de göze batan detaylardan biri oldu.
Gelin, sosyal medya kullanıcıları Ural Kaspar'ın tavırlarına ne yorum yapmış birlikte bakalım!
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