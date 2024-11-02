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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in 15 Saniyelik Instagram Hikayesinden Kazandıkları Ücret Dudak Uçuklattı!

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in 15 Saniyelik Instagram Hikayesinden Kazandıkları Ücret Dudak Uçuklattı!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
02.11.2024 - 11:15

Patronlar Dünyası'nın haberine göre kazançlarını gayrimenkule yatıran ünlü çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in 15 saniyelik Instagram hikayesinden kazandıkları ücret dudak uçuklattı.

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Çalıkuşu dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, 2017 yılında nikah masasına oturmuş, o günden itibaren de magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olmuştu hatırlarsanız.

Çalıkuşu dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, 2017 yılında nikah masasına oturmuş, o günden itibaren de magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olmuştu hatırlarsanız.

2019 yılında ilk oğulları Karan'ı 2023 yılında ise ikinci çocukları Kerem'i kucaklarına alan Evcen ve Özçivit, sosyal medya hesaplarını aktif kullanan ünlü çiftlerden biri.

2019 yılında ilk oğulları Karan'ı 2023 yılında ise ikinci çocukları Kerem'i kucaklarına alan Evcen ve Özçivit, sosyal medya hesaplarını aktif kullanan ünlü çiftlerden biri.

Sık sık mutlu aile pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan ünlü çift, günümüzde birçok kişinin yaptığı gibi sosyal medya paylaşımları ile kazanç sağlıyor biliyorsunuz ki.

Sık sık mutlu aile pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan ünlü çift, günümüzde birçok kişinin yaptığı gibi sosyal medya paylaşımları ile kazanç sağlıyor biliyorsunuz ki.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in sosyal medya kazançları da ortaya çıktı. Ünlü çiftin 15 saniyelik Instagram hikayesi için 2.5 milyon Tl istedikleri öğrenildi.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in sosyal medya kazançları da ortaya çıktı. Ünlü çiftin 15 saniyelik Instagram hikayesi için 2.5 milyon Tl istedikleri öğrenildi.

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