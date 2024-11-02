Her Seferinde Daha İlginci Geliyor: Ünlü Şef Somer Sivrioğlu'nun Pijamadan Hallice Kombini Dillere Fena Düştü!
Her Seferinde Daha İlginci Geliyor: Ünlü Şef Somer Sivrioğlu'nun Pijamadan Hallice Kombini Dillere Fena Düştü!
MasterChef'in ünlü jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun pijamadan hallice kombini sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü.
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Her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kitleyen MasterChef bu yıl da bol reçeteli ve bol olaylı geçiyor biliyorsunuz ki.
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Tabii hem yarışmacıların hem jüri üyelerinin çok eğlendiği anlar da bölümlere damga vuruyor. MasterChef'in en dikkat çeken isimlerinden biri de her biri diğerinden ilginç kombinleriyle öne çıkan Somer Sivrioğlu!
Sivrioğlu'nun bıçaklı küpesi, takımları ve sosyal medyada sık sık gündem olan kombinlerini bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz!
Geçtiğimiz günlerde de pijamadan hallice bir kombin tercih eden Somer Şef, yine sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü.
Ünlü şef, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile de sosyal medyadan gelen yorumları tiye aldı 😂 Gelin, sosyal medya kullanıcıları Somer Şef'in kombinine ne demiş birlikte bakalım.
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