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Geçen Yıl Boşanma İddialarının Ardından Bengü'nün Sahnede Gözyaşlarına Boğulduğu Anlar Yeniden Gündem Oldu

Geçen Yıl Boşanma İddialarının Ardından Bengü'nün Sahnede Gözyaşlarına Boğulduğu Anlar Yeniden Gündem Oldu

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
01.11.2024 - 14:43

Geçtiğimiz günlerde 6 yıllık evliliğini bitirerek eşi Selim Selimoğlu'ndan boşanan Bengü'nün geçtiğimiz yıl boşanma iddiaları ilk ortaya çıktığında sahnede gözyaşlarına boğulduğu anlar yeniden gündem oldu.

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2018 yılında dünyaevine giren ve bu evlilikten 2 çocuk sahibi olan Bengü ve Selim Selimoğlu, geçtiğimiz gün 6 yıllık evliliklerini sonlandırarak tek celsede boşanmışlardı hatırlarsanız.

2018 yılında dünyaevine giren ve bu evlilikten 2 çocuk sahibi olan Bengü ve Selim Selimoğlu, geçtiğimiz gün 6 yıllık evliliklerini sonlandırarak tek celsede boşanmışlardı hatırlarsanız.

Detaylardan burada bahsetmiştik 👇🏻

Selim Selimoğlu ile anlaşmalı boşanan Bengü, adliye çıkışında çocukların velayetini aldığını belirtirken yaşananlar hakkında ilk açıklamayı ise boşanmadan birkaç saat sonra yapmıştı.

Selim Selimoğlu ile anlaşmalı boşanan Bengü, adliye çıkışında çocukların velayetini aldığını belirtirken yaşananlar hakkında ilk açıklamayı ise boşanmadan birkaç saat sonra yapmıştı.

O anları da burada anlatmıştık 👇🏻

İkilinin boşanma kararı kimilerine sürpriz gelse de geçtiğimiz yıl Bengü ve Selim Selimoğlu'nun boşanacağı iddiaları sosyal medyada çok konuşulmuştu hatırlarsanız.

İkilinin boşanma kararı kimilerine sürpriz gelse de geçtiğimiz yıl Bengü ve Selim Selimoğlu'nun boşanacağı iddiaları sosyal medyada çok konuşulmuştu hatırlarsanız.

Bengü ise iddiaların ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile "Her şey yolunda" mesajı vermişti.

Bengü ise iddiaların ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile "Her şey yolunda" mesajı vermişti.

Ancak Bengü'nün boşanma iddialarının ardından çıktığı bir konserinde "Ağla Kalbim Ağla" şarkısını söylerken gözyaşlarına da boğulmuştu hatırlarsanız.

Ancak Bengü'nün boşanma iddialarının ardından çıktığı bir konserinde "Ağla Kalbim Ağla" şarkısını söylerken gözyaşlarına da boğulmuştu hatırlarsanız.
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Bengü'nün sahnede gözyaşlarına boğulduğu o anlar dün boşanmanın ardından yeniden gündem oldu 👇🏻

Tabii sosyal medya kullanıcılarından o ana birçok yorum geldi👇🏻

Tabii sosyal medya kullanıcılarından o ana birçok yorum geldi👇🏻
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