Geçen Yıl Boşanma İddialarının Ardından Bengü'nün Sahnede Gözyaşlarına Boğulduğu Anlar Yeniden Gündem Oldu
Geçen Yıl Boşanma İddialarının Ardından Bengü'nün Sahnede Gözyaşlarına Boğulduğu Anlar Yeniden Gündem Oldu
Geçtiğimiz günlerde 6 yıllık evliliğini bitirerek eşi Selim Selimoğlu'ndan boşanan Bengü'nün geçtiğimiz yıl boşanma iddiaları ilk ortaya çıktığında sahnede gözyaşlarına boğulduğu anlar yeniden gündem oldu.
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2018 yılında dünyaevine giren ve bu evlilikten 2 çocuk sahibi olan Bengü ve Selim Selimoğlu, geçtiğimiz gün 6 yıllık evliliklerini sonlandırarak tek celsede boşanmışlardı hatırlarsanız.
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Selim Selimoğlu ile anlaşmalı boşanan Bengü, adliye çıkışında çocukların velayetini aldığını belirtirken yaşananlar hakkında ilk açıklamayı ise boşanmadan birkaç saat sonra yapmıştı.
İkilinin boşanma kararı kimilerine sürpriz gelse de geçtiğimiz yıl Bengü ve Selim Selimoğlu'nun boşanacağı iddiaları sosyal medyada çok konuşulmuştu hatırlarsanız.
Bengü ise iddiaların ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile "Her şey yolunda" mesajı vermişti.
Ancak Bengü'nün boşanma iddialarının ardından çıktığı bir konserinde "Ağla Kalbim Ağla" şarkısını söylerken gözyaşlarına da boğulmuştu hatırlarsanız.
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Bengü'nün sahnede gözyaşlarına boğulduğu o anlar dün boşanmanın ardından yeniden gündem oldu 👇🏻
Tabii sosyal medya kullanıcılarından o ana birçok yorum geldi👇🏻
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