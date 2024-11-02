Beş Gün Önce Evlenen Ural Kaspar'ın Eşi İrem Helvacıoğlu'na Karşı Son Derece Gergin Tavırları Göze Battı

Beş gün önce, ocak ayında ayrıldığı sevgilisiyle evlenme kararı alan İrem Helvacıoğlu'nun düğününden pek çok detay magazin manşetlerine yerleşmişti. Ekim ayında nikah masasına oturduğu Ural Kaspar'la evleneli henüz bir hafta bile olmayan çiftin gergin tavırları göze fena battı. Kaspar elini eşinin omzundan bir an olsun çekemedi!