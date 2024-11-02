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Beş Gün Önce Evlenen Ural Kaspar'ın Eşi İrem Helvacıoğlu'na Karşı Son Derece Gergin Tavırları Göze Battı

Beş Gün Önce Evlenen Ural Kaspar'ın Eşi İrem Helvacıoğlu'na Karşı Son Derece Gergin Tavırları Göze Battı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
02.11.2024 - 23:04

Beş gün önce, ocak ayında ayrıldığı sevgilisiyle evlenme kararı alan İrem Helvacıoğlu'nun düğününden pek çok detay magazin manşetlerine yerleşmişti. Ekim ayında nikah masasına oturduğu Ural Kaspar'la evleneli henüz bir hafta bile olmayan çiftin gergin tavırları göze fena battı. Kaspar elini eşinin omzundan bir an olsun çekemedi!

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"Güneşin Kızları", "Seni Çok Bekledim" ve "Sen Anlat Karadeniz" gibi yapımlarla adından bahsettiren güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu geçtiğimiz günlerde dünyaevine girmişti.

"Güneşin Kızları", "Seni Çok Bekledim" ve "Sen Anlat Karadeniz" gibi yapımlarla adından bahsettiren güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu geçtiğimiz günlerde dünyaevine girmişti.

Ocak ayında ayrılma kararı aldığı sevgilisi Ural Kaspar'la ani bir kararla barışan ardından da bu birlikteliği evlilikle taçlandıran çiftimiz büyük bir çoğunluğu affallatmıştı.

Ocak ayında ayrılma kararı aldığı sevgilisi Ural Kaspar'la ani bir kararla barışan ardından da bu birlikteliği evlilikle taçlandıran çiftimiz büyük bir çoğunluğu affallatmıştı.

İşletmeci sevgilisiyle hayatını birleştiren güzel oyuncunun gelinliğinden, Kaspar'ın düğündeki tavırlarına birçok detay manşetlerde yerini bulmuştu.

İşletmeci sevgilisiyle hayatını birleştiren güzel oyuncunun gelinliğinden, Kaspar'ın düğündeki tavırlarına birçok detay manşetlerde yerini bulmuştu.

Helvacıoğlu'nun gelinlik tercihi fena eleştirilmişti👇

Geçtiğimiz dakikalarda magazin muhabirlerine yakalanan ikilinin gergin tavırları ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir mekan çıkışı görüntülenen beş gün önce evlenen çiçeği burnunda çiftin bu halleri göze battı.

Geçtiğimiz dakikalarda magazin muhabirlerine yakalanan ikilinin gergin tavırları ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir mekan çıkışı görüntülenen beş gün önce evlenen çiçeği burnunda çiftin bu halleri göze battı.

Kaspar elini bir an olsun bile Helvacıoğlu'nun omzundan çekmezken, muhabirlere karşı "Güzelim hadi görüşürüz" ifadelerini kullandı.

Kaspar elini bir an olsun bile Helvacıoğlu'nun omzundan çekmezken, muhabirlere karşı "Güzelim hadi görüşürüz" ifadelerini kullandı.
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İşte o anlar 👇

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