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Hemen Peşinden Geldi: Fifty Shades Of Serenay'dan Sonra Hande Erçel'den 'Yemek Dump'ı Gecikmedi!

Hemen Peşinden Geldi: Fifty Shades Of Serenay'dan Sonra Hande Erçel'den 'Yemek Dump'ı Gecikmedi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
02.11.2024 - 20:18

Amerikan Türk Cemiyeti gecesi için New York'a adım atan Hande Erçel bu seyahatini uzatmış ve tatiline biricik sevgilisi Hakan Sabancı'yla devam etme kararı almıştı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından birbirinden farklı pozlarını paylaşan Sarıkaya'nın ardından Erçel'den de dump gecikmedi.

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Amerikan Türk Cemiyeti gecesi için New York'a adım atan Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya ikilisi hem görünümleriyle hem de ilişki geçmişlerindeki ortaklık dolayısıyla gündeme bomba gibi oturmuştu.

Amerikan Türk Cemiyeti gecesi için New York'a adım atan Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya ikilisi hem görünümleriyle hem de ilişki geçmişlerindeki ortaklık dolayısıyla gündeme bomba gibi oturmuştu.

Sarıkaya'nın iki gün önce "Fifty shades of Serenay" notunu düştüğü dump'ı sonrası Hande Erçel'den de New York'ta yiyip içtiği anları paylaştığı bir post geldi!

Sarıkaya'nın iki gün önce "Fifty shades of Serenay" notunu düştüğü dump'ı sonrası Hande Erçel'den de New York'ta yiyip içtiği anları paylaştığı bir post geldi!

O gönderinin detaylarından da burada bahsettik 👇

New York seyahatine biricik sevgilisi Hakan Sabancı'yla devam eden Erçel paylaşımıyla kısa sürede ilgi odağı oldu.

New York seyahatine biricik sevgilisi Hakan Sabancı'yla devam eden Erçel paylaşımıyla kısa sürede ilgi odağı oldu.

Erçel'in paylaşımındaki bir pozu ise Sabancı'nın hikayesinde daha önceden görmüştük 👇

New York'un farklı lezzetlerini tadan Hande Erçel paylaşımın sonuna ise sevgilisi Hakan Sabancı'yı eklemeden edemedi.

New York'un farklı lezzetlerini tadan Hande Erçel paylaşımın sonuna ise sevgilisi Hakan Sabancı'yı eklemeden edemedi.

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