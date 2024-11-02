Hemen Peşinden Geldi: Fifty Shades Of Serenay'dan Sonra Hande Erçel'den 'Yemek Dump'ı Gecikmedi!

Amerikan Türk Cemiyeti gecesi için New York'a adım atan Hande Erçel bu seyahatini uzatmış ve tatiline biricik sevgilisi Hakan Sabancı'yla devam etme kararı almıştı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından birbirinden farklı pozlarını paylaşan Sarıkaya'nın ardından Erçel'den de dump gecikmedi.