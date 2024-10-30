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Bu Günleri de Gördük: Hakan Sabancı'nın Biricik Aşkı Hande Erçel'i Tek Paylaşması Düşman Çatlattı!

Bu Günleri de Gördük: Hakan Sabancı'nın Biricik Aşkı Hande Erçel'i Tek Paylaşması Düşman Çatlattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
30.10.2024 - 19:23

Hakan Sabancı ve Hande Erçel çifti denince akıllara gezdikleri ülkeler ve sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar geliyor. Son olarak Hande Erçel'i tek paylaşan Hakan Sabancı resmen düşman çatlattı!

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Sabancı ailesinin bir numaralı gelini olma yolunda hızla ilerleyen Hande Erçel, şu sıralar Hakan Sabancı ile yaşadığı uzun soluklu ilişkiyle adından bahsettiriyor.

Sabancı ailesinin bir numaralı gelini olma yolunda hızla ilerleyen Hande Erçel, şu sıralar Hakan Sabancı ile yaşadığı uzun soluklu ilişkiyle adından bahsettiriyor.

Havaalanında görüntü vermelerine son derece alışık olduğumuz çiftimiz sürekli baş başa çıktıkları seyahatleriyle de adından bahsettiriyor.

Havaalanında görüntü vermelerine son derece alışık olduğumuz çiftimiz sürekli baş başa çıktıkları seyahatleriyle de adından bahsettiriyor.

Adeta birlikte dünyayı turlayan çiftimiz haliyle tatillerinden yaptıkları bu paylaşımlarla olay oluyor. Aşklarını dolu dizgin yaşayan çiftimizin sosyal medyadaki varlıkları da bir hayli ilgi çekiyor.

Adeta birlikte dünyayı turlayan çiftimiz haliyle tatillerinden yaptıkları bu paylaşımlarla olay oluyor. Aşklarını dolu dizgin yaşayan çiftimizin sosyal medyadaki varlıkları da bir hayli ilgi çekiyor.

Hatta Erçel'in Hakan Sabancı'nın sadece uzuvlarını paylaşması bir dönem kullanıcılara büyük goygoy malzemesi olmuştu belki hatırlarsınız.

Hatta Erçel'in Hakan Sabancı'nın sadece uzuvlarını paylaşması bir dönem kullanıcılara büyük goygoy malzemesi olmuştu belki hatırlarsınız.

Fakat bir süredir aşklarını sosyal medya hesaplarından da göstermeye başlayan çiftin Sabancı cephesinden yeni bir paylaşım geldi. Hakan Sabancı biricik aşkını pizza yerken paylaşınca yorumlar gecikmedi!

Fakat bir süredir aşklarını sosyal medya hesaplarından da göstermeye başlayan çiftin Sabancı cephesinden yeni bir paylaşım geldi. Hakan Sabancı biricik aşkını pizza yerken paylaşınca yorumlar gecikmedi!
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