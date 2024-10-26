Röportaj Adam, Hande Erçel'in Sosyal Medyadaki Reklam Paylaşımından Aldığı Ücreti Duyunca Lafını Esirgemedi
Röportaj Adam, Hande Erçel'in Sosyal Medyadaki Reklam Paylaşımından Aldığı Ücreti Duyunca Lafını Esirgemedi
Geçtiğimiz günlerde, Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, ünlü isimlerin sosyal medya hesabından yaptığı reklamlar karşılığında aldığı ücretler olay olmuş, rekorun ise Hande Erçel'de olduğu öğrenilmişti. Sosyal medyayı sallayan tutarın ardından, ünlü ismin paylaşım başına aldığı ücrete Röportaj Adam'dan da tepki geldi!
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Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarından yaptığı reklam paylaşımlarından aldıkları ücretler dudak uçuklatmıştı. Rekor ise Instagram hesabında 31 milyon takipçiye sahip olan, bir gönderi ve bir hikaye paylaşımı karşılığında 3 milyon TL alan Hande Erçel olmuştu!
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“Röportaj Adam” lakabıyla tanınan Mahsun Karaca'yı çoğumuz sosyal medya hesabından yaptığı komik video paylaşımlarıyla ve oyunculuk yetenekleriyle tanıyoruz.
Son olarak ekran başına ünlü bir platformunda yayınlanan 'Mahsun J' isimli komedi dizisiyle gelen Röportaj Adam, Hande Erçel'in bir sosyal medya paylaşımından aldığı 3 milyon TL'lik ücreti duyunca lafını esirgemedi!
Bir sezonluk dizi karşılığında bile bu miktarı kazanmadığını söyleyen Mahsun Karaca tepkisini böyle dile getirdi👇
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