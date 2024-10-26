Röportaj Adam, Hande Erçel'in Sosyal Medyadaki Reklam Paylaşımından Aldığı Ücreti Duyunca Lafını Esirgemedi

Geçtiğimiz günlerde, Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, ünlü isimlerin sosyal medya hesabından yaptığı reklamlar karşılığında aldığı ücretler olay olmuş, rekorun ise Hande Erçel'de olduğu öğrenilmişti. Sosyal medyayı sallayan tutarın ardından, ünlü ismin paylaşım başına aldığı ücrete Röportaj Adam'dan da tepki geldi!