Anne Olmasına Dört Ay Kalan Neslihan Atagül Peri Kızını Andıran Beyazlar İçindeki Pozlarıyla Büyüledi

Oyuncu Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti geçtiğimiz aylarda bebek bekledikleri haberini sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla duyurmuş ve kısa sürede gündeme yerleşmişti. Şimdilerde paylaştığı karnı burnunda pozlarla konuşulan Atagül, Mısır'dan yaptığı beyazlar içindeki pozlarıyla beğeni topladı.