Anne Olmasına Dört Ay Kalan Neslihan Atagül Peri Kızını Andıran Beyazlar İçindeki Pozlarıyla Büyüledi
Anne Olmasına Dört Ay Kalan Neslihan Atagül Peri Kızını Andıran Beyazlar İçindeki Pozlarıyla Büyüledi
Oyuncu Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti geçtiğimiz aylarda bebek bekledikleri haberini sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla duyurmuş ve kısa sürede gündeme yerleşmişti. Şimdilerde paylaştığı karnı burnunda pozlarla konuşulan Atagül, Mısır'dan yaptığı beyazlar içindeki pozlarıyla beğeni topladı.
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Aynı yapımda rol almalarının ardından ilişkilerini sağlam adımlarla ilerleten, ardından da 2016 senesinde nikah masasına oturma kararı alan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çiftinden geçtiğimiz aylarda beklenen müjdeli haber gelmişti.
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Bebek beklediklerini büyük bir heyecanla duyuran çifte kısa sürede tebrik mesajları yağmış, Neslihan Atagül de 2024 senesinde annelik heyecanı yaşayan ünlü isimlerin arasına adını yazdırmıştı.
Hamilelik haberini vermesinin ardından "Doğum Türkiye'de olacak, bu topraklarda doğmasını tercih ederim. Çocukluğumundan beri erkek çocuğumun olacağını hissediyordum...” ifadelerini kullanan isim bebeğin cinsiyetini henüz açıklamadı.
Karnı gün geçtikçe büyüyen ve hamilelikte beşinci ayını tamamlayan Neslihan Atagül şimdilerde paylaştığı pozlarla gündemden düşmüyor.
Geçtiğimiz gün Mısır'a adım atan güzel isim birbirinden güzel yeni pozlarını takipçileriyle paylaştı!
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Beyazlara bürünen Neslihan Atagül peri kızını andıran bu pozlarının ardından beğeni ve övgü yağmuruna tutuldu.
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