Bu Sefer Siyahların Kadını: Fashion Trust Arabia'da Boy Gösteren Hande Erçel Güzelliğiyle Büyüledi!
Bu Sefer Siyahların Kadını: Fashion Trust Arabia'da Boy Gösteren Hande Erçel Güzelliğiyle Büyüledi!
Son zamanların şüphesiz en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel geçtiğimiz gece Fashion Trust Arabia etkinliğinde boy gösterdi.
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Hem açıklamaları hem kariyeri hem de özel hayatıyla Hande Erçel, son yılların en popüler Türk oyuncularından biri olarak dikkat çekiyor.
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Oyunculuk kariyeri bir yana dursun, Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden eksik olmayan Hande Erçel şu sıralar Sabancı ailesine olan yakınlığıyla anılıyor.
Paylaştığı birbirinden iddalı pozlarla beğeni yağmuruna tutulan güzel oyuncunun sosyal medya kullanımı da bir o kadar ilgi çekiyor.
Yurt dışında da sık sık ülkemizi temsil eden ve güzelliğiyle adından bahsettiren Hande Erçel yine zarafetiyle övgü yağmuruna tutuldu! Erçel moda dünyasının önemli etkinliklerinden biri olan Fashion Trust Arabia 2024 gecesinde boy gösterdi.
Sade, zarif ve şıklığı bir arada taşıyan Hande Erçel siyahlar içindeki kombiniyle kırmızı halıda Türk rüzgarı estirdi.
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Şıklığını parfüm şişesi şeklindeki çantasıyla tamamlayan Erçel'in bu aksesuarı da dikkat çeken detaylardan biri oldu.
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