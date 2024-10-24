Sağlığına Kavuşan Reha Muhtar Poyraz'ı Annesine Teslim Eden Nilüfer'e Sitem Etti: "Çocuklarımla Görüşemiyorum"
Sağlığına Kavuşan Reha Muhtar Poyraz'ı Annesine Teslim Eden Nilüfer'e Sitem Etti: "Çocuklarımla Görüşemiyorum"
Temiz Magazin'in haberine göre hastaneden taburcu olmasının ardından dışarda görüntülenen Reha Muhtar Nilüfer hakkındaki sözleriyle dikkat çekti.
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Geçtiğimiz aylarda ani bir kalp krizi geçiren ve oğlu Poyraz ve eski eşi Deniz Uğur'la yaşadığı kaos dolu günlerde hastanede kalan Reha Muhtar sonunda taburcu oldu.
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Hatırlamayanlar için yaşanan olayları özet geçecek olursak, Reha Muhtar'ın eski eşleri Deniz Uğur ve Nilüfer arasında, Uğur'un oğlu Poyraz'ın kaçırıldığına dair ufak bir kriz patlak vermişti.
İkili sosyal medya hesaplarından birbirlerine yaptıkları söylemlerle dikkat çekmiş, Nilüfer kızı Ayşe Nazlı'nın Poyraz'a baktığını söylerken, Deniz Uğur kendilerine 'alıkoyma' suçundan dava açacağını dile getirmişti.
Ardından alıkonulduğu iddia edilen Poyraz babası Reha Muhtar'ın yalısından yaptığı sosyal medya paylaşımıyla iyi olduğunu duyurmuş, polis ekipleri tarafından annesine teslim edilmişti.
Uzun bir süre boyunca hastanede kalan Muhtar geçtiğimiz günlerde taburcu edilmiş kendisini uzun bir süre sonra lk defa görmüştük.
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Olayların ardından "‘Her şey benim’ derken bir anda hayatta hiçbir şeyiniz kalmıyor." ifadelerini kullanan Reha Muhtar TemizMagazin'in haberine göre, yaşanan olaylarla ilgili "Nilüfer Hanım ne yaptı çocuğuma bilmiyorum. Her şeyi öğreneceğiz. Sonrasında açıklayacağız. İletişimlerim sonucu çocuğumu karşı tarafa verenin Nilüfer Hanım olduğu görülüyor." dedi.
Muhtar, "Çocuklarım Poyraz ile Mina ile görüşemiyorum. Sadece okullarının önünde buluşabiliyorum. Her şey elimden alındı. Onun için Allah sağlık versin. ‘Neyin gitti’ demezsiniz bir bakarsınız her şeyiniz gider." sözleriyle dikkat çekti.
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vermeyip ne yapacaktı. alıkoymaya girer. başında yanına alması bile hataydı