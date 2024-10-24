Yaptığı Ödül Konuşmasında Terör Saldırısına Değinen Oktay Kaynarca'dan "Neşenizi Bozmayın" Çağrısı
Yaptığı Ödül Konuşmasında Terör Saldırısına Değinen Oktay Kaynarca'dan "Neşenizi Bozmayın" Çağrısı
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ'a akşam saatlerinde düzenlenen terör saldırısı sonucu birçok yaralı ve şehit düşen vatandaşların olduğu bilgisine ulaşılmıştı.
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Olayda şehit düşen beş kişinin kimlikleri belli olurken, kahreden detaylar ortaya çıkmış ve halk yaşanan dehşet verici duruma tepkisini dile getirmekten geri durmamıştı.
Geçtiğimiz gece düzenlenen bir davete katılan ünlüler muhabirlerin konuyla ilgili sorunlarını yanıtlarken olayla ilgili konuşan isimlerden biri de Oktay Kaynarca oldu.
Ödülünü almak için çıktığı sahnede konuşması sırasında terör saldırısına değinen Oktay Kayarca'nın sözleri dikkat çekti. Oyuncu konuşmasında “Kötü bir geceye tanık olduk. Neşenizi bozmayın, bunların hepsi geçecek. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet ayakta duracak, merak etmeyin.” ifadelerine yer verdi.
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