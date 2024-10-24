Yaptığı Ödül Konuşmasında Terör Saldırısına Değinen Oktay Kaynarca'dan "Neşenizi Bozmayın" Çağrısı

Geçtiğimiz gün başkent Ankara'da gerçekleşen terör saldırısına ünlü isimler de tepki göstermeye başlamıştı. Önceki gün gerçekleşen bir etkinliğe katılan ve ödül alan Oktay Kaynarca'nın konuşma sırasındaki sözleri dikkat çekti.