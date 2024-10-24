Ankara'da Gerçekleşen Terör Saldırısına Mehmet Aslantuğ'dan "Biz Böyle Büyüdük" Tepkisi

Geçtiğimiz gün Ankara'da TUSAŞ'a karşı düzenlenen terör saldırısı sonucu 5 vatandaşımız şehit olmuştu. Olay sonrası sosyal medya uygulamalarına gelen erişim engeli de dikkat çekerken birçok ünlü isim tepkisini dile getirdi. Oyuncu Mehmet Aslantuğ da muhabirlerin sorularını yanıtladı.