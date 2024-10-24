Ankara'da Gerçekleşen Terör Saldırısına Mehmet Aslantuğ'dan "Biz Böyle Büyüdük" Tepkisi
Ankara'da Gerçekleşen Terör Saldırısına Mehmet Aslantuğ'dan "Biz Böyle Büyüdük" Tepkisi
Geçtiğimiz gün Ankara'da TUSAŞ'a karşı düzenlenen terör saldırısı sonucu 5 vatandaşımız şehit olmuştu. Olay sonrası sosyal medya uygulamalarına gelen erişim engeli de dikkat çekerken birçok ünlü isim tepkisini dile getirdi. Oyuncu Mehmet Aslantuğ da muhabirlerin sorularını yanıtladı.
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Ankara Kahramankazan'da düzenlenen terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit düştü, 22 vatandaşımız ise yaralandı.
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Yaşanan olay ve ortaya çıkan görüntüler korku saçarken geçtiğimiz gece sosyal medya uygulamalarına erişim engeli getirilmişti.
Terör saldırısı sonrası Tarkan, Defne Samyeli, Demet Akalın ve Şahan Gökbakar gibi birçok ünlü isimden tepki gelmeye başladı.
Olaya tepki gösteren isimlerden birisi de oyuncu Mehmet Aslantuğ oldu. @Magazinburada kameralarına konuşan ünlü isim "Bizim kuşak bu ve benzeri süreçlere yabancı değil. Hüznümüzün, acımızın, ağrımızın artmamasını arzu ediyoruz. Biz böyle büyüdük. Bir an önce bu ve benzeri şeylerin bitmesi lazım.” ifadelerine yer verdi.
İşte o anlar 👇
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