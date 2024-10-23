Megastar Tarkan, TUSAŞ'a Yönelik Düzenlenen Terör Saldırısına Sert Tepki Gösterdi
Megastar Tarkan, TUSAŞ'a Yönelik Düzenlenen Terör Saldırısına Sert Tepki Gösterdi
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Geçtiğimiz saatlerde, savunma sanayisinin kalbi, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ'a terör saldırısı düzenlendi.
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Aktarılan ilk bilgilere göre, 4 şehidimiz, 3'ünün durumu ağır olmak üzere 14 yaralımızın olduğu öğrenildi.
Tüm sosyal medya platformlarında bir kesinti yaşanırken, megastar Tarkan'dan yaşanan korkunç saldırıya tepki geldi.
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