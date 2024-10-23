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Megastar Tarkan, TUSAŞ'a Yönelik Düzenlenen Terör Saldırısına Sert Tepki Gösterdi

Megastar Tarkan, TUSAŞ'a Yönelik Düzenlenen Terör Saldırısına Sert Tepki Gösterdi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
23.10.2024 - 19:53

Ülkenin gündemine bomba gibi oturan TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısına megastar Tarkan'dan tepki geldi.

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Geçtiğimiz saatlerde, savunma sanayisinin kalbi, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ'a terör saldırısı düzenlendi.

Geçtiğimiz saatlerde, savunma sanayisinin kalbi, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ'a terör saldırısı düzenlendi.

Aktarılan ilk bilgilere göre, 4 şehidimiz, 3'ünün durumu ağır olmak üzere 14 yaralımızın olduğu öğrenildi.

Aktarılan ilk bilgilere göre, 4 şehidimiz, 3'ünün durumu ağır olmak üzere 14 yaralımızın olduğu öğrenildi.

Tüm sosyal medya platformlarında bir kesinti yaşanırken, megastar Tarkan'dan yaşanan korkunç saldırıya tepki geldi.

Tüm sosyal medya platformlarında bir kesinti yaşanırken, megastar Tarkan'dan yaşanan korkunç saldırıya tepki geldi.

Tarkan, 'Ankara TUSAŞ’ta gerçekleşen terör saldırısı çok üzücü ve endişe verici. Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor ve terörü lanetliyorum' açıklamasında bulundu.

twitter.com

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