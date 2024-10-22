Yandı Buralar: Beyazlara Bürünüp Deri Ceketiyle Caka Satan Havalı Hande Erçel Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı!
Yandı Buralar: Beyazlara Bürünüp Deri Ceketiyle Caka Satan Havalı Hande Erçel Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı!
Instagram hesabında yepyeni pozlarını paylaşan Hande Erçel, yine ve yeniden sosyal medyayı ayağa kaldırmayı başardı!
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Hayatımıza girdiği günden beri oyunculuk performansını masaya yatırdığımız fakat güzelliğine tek laf söylenemeyen Hande Erçel, son zamanlarda her şeyden çok Hakan Sabancı'yla yaşadığı uzun solukla aşkla gündeme geliyor biliyorsunuz.
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Instagram'da dile kolay 31 milyon takipçiye sahip olan Erçel, Hakanlı Hakansız paylaşımlarıyla her seferinde tüm gözleri üzerine çekmeyi başarıyor. Büyük hayran kitlesi sağ olsun, her yeni gönderisinde de yerlere göklere sığdırılamıyor!
Geçtiğimiz saatlerde de bir bomba bıraktı kendisi Instagram hesabına!
Bembeyaz elbisesiyle selfie'lerini paylaşan Hande Erçel yine müthiş övgü topladı.
Bir de üstüne deri ceketini atıp caka satınca ortalık ayağa kalktı!
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Hayranları da kendisini yalnız bırakmadı tabii! 👇
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