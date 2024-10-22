Kızılcık Şerbeti'nden Yeni Ayrılmıştı: Mentali Toplayan Müjde Uzman Ünlü Oyuncuyla Yeni Aşka mı Yelken Açtı?
Kızılcık Şerbeti'nden Yeni Ayrılmıştı: Mentali Toplayan Müjde Uzman Ünlü Oyuncuyla Yeni Aşka mı Yelken Açtı?
Müjde Uzman'ın hikayesinde paylaştığı kediyle pozu ve etiketlediği kişi kafaları karıştırdı! Kızılcık Şerbeti'nden yeni ayrılan Müjde Uzman'ın yepyeni bir aşka yelken açıp açmadığı merak konusu oldu!
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Çalkantılı özel hayatı, güzelliği, dobra açıklamaları ve oyunculuğuyla sık sık dikkatleri üzerine çeken Müjde Uzman'ı tanımayanınız yoktur.
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Ünlü oyuncu, iki sezon boyunca Alev karakteriyle parladığı Kızılcık Şerbeti'ne veda etmiş, yeni sezonda geriye kızını bırakmıştı hatırlarsanız.
Evvelinde de bir "tükendim" açıklaması olmuştu kendisinin. Aynı Meryem Uzerli gibi tükenmişlik sendromuna girdiği düşünülen Müjde Uzman, bu başlıkla atılan haberlere büyük isyan etmiş, her şeyden ve herkesten çok yorulduğunu dile getirmişti.
Sanıyoruz ki kendisi diziden ayrılıp, set stresinden uzaklaşınca mentali bir güzel topladı! Geçtiğimiz dakikalarda evde kediyle paylaştığı poz gündeme oturdu çünkü...
Pozuna en son Ayazın Sonu Güneş dizisinde izlediğimiz oyuncu ve model Birand Tunca'yı etiketleyen Müjde Uzman'ın kucağındaki kedinin de Tunca'ya ait olduğu kesinleşince aşk dedikoduları kol gezmeye başladı.
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Müjde Uzman, yaşadığı aşkları sosyal medyadan gizemli paylaşımlarla duyurmayı sever, bilen bilir!
Bakalım buradan da yepyeni bir aşk çıkacak mı? Sizce Birand Tunca ve Müjde Uzman birlikte olabilir mi? Hadi yorumlarda buluşalım!
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