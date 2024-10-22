Kızılcık Şerbeti'nden Yeni Ayrılmıştı: Mentali Toplayan Müjde Uzman Ünlü Oyuncuyla Yeni Aşka mı Yelken Açtı?

Müjde Uzman'ın hikayesinde paylaştığı kediyle pozu ve etiketlediği kişi kafaları karıştırdı! Kızılcık Şerbeti'nden yeni ayrılan Müjde Uzman'ın yepyeni bir aşka yelken açıp açmadığı merak konusu oldu!