Fenomen Kıvanç ve Beril Talu'nun Ponzi Sistemiyle 150 Milyon TL Dolandırıcılık Yaptığı Davada Yeni Gelişme!
Fenomen Kıvanç ve Beril Talu'nun Ponzi Sistemiyle 150 Milyon TL Dolandırıcılık Yaptığı Davada Yeni Gelişme!
Ponzi sistemiyle 150 milyon TL'lik dolandırıcılık yapan Beril ve Kıvanç Talu'nun davasında yeni gelişmeler ortaya çıktı.
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Var Böyle Tipler karakteri ile hayatımıza giren sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun, yakın çevresini yaklaşık 150 milyon TL dolandırarak kayıplara karıştığı iddiası ülke gündemine bomba gibi düşmüştü.
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Uzun süredir kendilerinden haber alınamayan, yurt dışına kaçtıkları iddia edilen çift ocak ayında gözaltına alınmıştı.
Hazırlanan iddianamede ise şüphelilerin mağdurları, mağdurların bilmediği bir Ponzi sistemine dahil ettikleri ve bu sisteme sonradan girenlerden aldıkları parayla, sisteme ilk girenlerin parasının ödendiği bir düzen kurdukları vurgulanmıştı.
Ponzi sistemiyle 13 kişiyi 3 milyon 17 bin lira toplandığı ve geri ödenmediği tespit edilen fenomen çift hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçuyla 195'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
Geçtiğimiz saatlerde ise davayla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Bir mağdurun dosyaya sunduğu dilekçeye göre, dolandırıcılığın farklı banka hesapları ve "Hayriye, Fahriye" gibi sahte isimler üzerinden yapıldığı belirlendi!
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