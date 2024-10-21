Dudak Dudağa Öpüşmüşlerdi: Sıla Doğu ve Dilan Polat'a "Hayasızca Hareket" Suçundan Soruşturma Başlatıldı!
Dudak Dudağa Öpüşmüşlerdi: Sıla Doğu ve Dilan Polat'a "Hayasızca Hareket" Suçundan Soruşturma Başlatıldı!
Cezaevinden çıktıktan sonra gününü gün eden Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu dudak dudağa öpüştükleri görüntülerle tepki çekmişti. Kız kardeşlere 'hayasızca hareket' suçundan soruşturma başlatıldı. Detaylar geliyor...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
9.5 ay süren cezaevi serüveni 19 Ağustos'ta sona eren Dilan Polat, her ne kadar sosyal medyadan uzak duracağını hatta kocası Engin Polat'ın talimatının da bu yönde olduğunu belirtse de "detoksu" fazla kısa sürmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çıktığı günden bu yana, eski usul "karınca" hikayelerine geri dönen ve attığı her adımı paylaşan Dilan Polat, hiçbir şey yaşanmamış gibi sosyal medya fenomenliğine devam etti.
Geçtiğimiz günlerde ise maaile eğlencenin dibine vurdu Polatlar. O gece, ablası Sıla Doğu'yla kameralara yansıyan görüntüleri ise resmen infial yaratmıştı.
Sahnede "Enerciii" şarkısını söylerken ablası Sıla Doğu'yu dudaklarından öptüğü videoyu kendi hesabında paylaşan Dilan Polat, yine tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı.
Son dakika haberine göre, Dilan Polat ile ablası Sıla Doğu hakkında, düzenlenen eğlencede sahnede birbirleriyle öpüşmeleri gerekçesiyle "Hayasızca hareket" suçundan soruşturma başlatıldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın