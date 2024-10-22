Fotoğrafçı Kazasına Kurban Giden Ebru Şahin ve Murat Yıldırım'ın 1.10'dan Hallice Boyları Dillere Düştü!
Fotoğrafçı Kazasına Kurban Giden Ebru Şahin ve Murat Yıldırım'ın 1.10'dan Hallice Boyları Dillere Düştü!
Yeni dizileri Gizli Bahçe'nin tanıtımı için Cannes'da boy gösteren Ebru Şahin ve Murat Yıldırım'ın yanlış açıyla çekilen pozları sosyal medya kullanıcılarının dilinden kurtulamadı!
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Sezona yeni başlayan, hızlı da giriş yapan bir dizimiz var biliyorsunuz: Gizli Bahçe. Şimdiye dek kullanıcılardan övgü toplayan dizinin başrollerinde de Murat Yıldırım ve Ebru Şahin var!
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Yeni dizi çiftimiz geçtiğimiz saatlerde, NOW'daki yeni dizileri Gizli Bahçe'nin tanıtımı için Cannes'da boy gösterdi. Her şey çok iyi, çok güzeldi de...
Bir fotoğrafçıdan çıkan iki kare sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
Ebru Yıldırım'ı da Murat Yıldırım'ı da çekilen açı yüzünden kısacık gösteren pozlar goygoycuların elinden kaçamadı.
Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım! 👇
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