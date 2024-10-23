NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, TUSAŞ'a Düzenlenen Terör Saldırısı Hakkında Recep Tayyip Erdoğan ile Görüştü
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, TUSAŞ'a Düzenlenen Terör Saldırısı Hakkında Recep Tayyip Erdoğan ile Görüştü
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısı hakkında X hesabından paylaşımlarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüklerini belirten Rutte, 'NATO, Türkiye'nin yanında' mesajı verdi.
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Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ’a akşam saatlerinde terör saldırısı düzenlendi.
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.’nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.
Terörizmin her türlüsünü şiddetle kınadıklarını ve gelişmeleri yakından izlediklerini bitiren Rutte, yaşanan kokunç terör saldırısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştüklerini vurguladı.
Açıklamalarını X hesabı üzerinden yapan NATO Genel Sekreteri, ilk mesajında;
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Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüklerini dile getirip mesajının çok net olduğunu vurguladı: "NATO, Türkiyenin yanında."
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı.
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