Görüş Bildir
Haberler
Gündem
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, TUSAŞ'a Düzenlenen Terör Saldırısı Hakkında Recep Tayyip Erdoğan ile Görüştü

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, TUSAŞ'a Düzenlenen Terör Saldırısı Hakkında Recep Tayyip Erdoğan ile Görüştü

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
23.10.2024 - 18:30

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısı hakkında X hesabından paylaşımlarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüklerini belirten Rutte, 'NATO, Türkiye'nin yanında' mesajı verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ’a akşam saatlerinde terör saldırısı düzenlendi.

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ’a akşam saatlerinde terör saldırısı düzenlendi.

Son yapılan açıklamaya göre terör saldırısında 4 kişi şehit oldu, 14 kişi ise yaralandı.

Saldırının tüm detaylarında bu içeriğimizde 👇

Saldırı anının görüntülerinden de bu içeriğimizde bahsetmiştik 👇

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.’nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.’nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

Terörizmin her türlüsünü şiddetle kınadıklarını ve gelişmeleri yakından izlediklerini bitiren Rutte, yaşanan kokunç terör saldırısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştüklerini vurguladı.

Terörizmin her türlüsünü şiddetle kınadıklarını ve gelişmeleri yakından izlediklerini bitiren Rutte, yaşanan kokunç terör saldırısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştüklerini vurguladı.

Açıklamalarını X hesabı üzerinden yapan NATO Genel Sekreteri, ilk mesajında;

Açıklamalarını X hesabı üzerinden yapan NATO Genel Sekreteri, ilk mesajında;

Ankara'da ölü ve yaralılara ilişkin derin endişe verici haberler var. NATO Müttefikimiz, Türkiye ile birlikteyiz. Terörizmin her türlüsünü şiddetle kınıyoruz ve gelişmeleri yakından izliyoruz' ifadelerini kullandı.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüklerini dile getirip mesajının çok net olduğunu vurguladı: "NATO, Türkiyenin yanında."

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüklerini dile getirip mesajının çok net olduğunu vurguladı: "NATO, Türkiyenin yanında."

'Ankara’daki terör saldırısı hakkında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştum. Mesajım açıktı; NATO, Türkiye’nin yanında.”

👇

👇

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
3
2
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın