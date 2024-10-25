Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Konser Ücretiyle Dile Düşen Şevval Sam'a Berna Laçin'den Tepki: "Maneviyatı Olmayana Para Veriyorsunuz"

Konser Ücretiyle Dile Düşen Şevval Sam'a Berna Laçin'den Tepki: "Maneviyatı Olmayana Para Veriyorsunuz"

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
25.10.2024 - 12:40

Şevval Sam'ın İzmir'de gerçekleşecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sahne alacağı konserin yüksek miktarlı ücreti tepki çekmişti. Gündem olan ücretin ardından Berna Laçin belediyelere seslenerek tepki gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Son zamanlardaki olay olan açıklamalarıyla bir an olsun magazin gündeminden düşmeyen Şevval Sam şu sıralar konserden alacağı yüksek tutarla konuşuluyor.

Son zamanlardaki olay olan açıklamalarıyla bir an olsun magazin gündeminden düşmeyen Şevval Sam şu sıralar konserden alacağı yüksek tutarla konuşuluyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İzmir'de sahne alacağı ve Konak Belediyesi'yle anlaştığı söylenen Şevval Sam'ın bu konserden 5 milyon TL alacağı ortaya çıkmıştı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İzmir'de sahne alacağı ve Konak Belediyesi'yle anlaştığı söylenen Şevval Sam'ın bu konserden 5 milyon TL alacağı ortaya çıkmıştı.

Tepki çeken konser ücretinin ardından Şevval Sam'dan açıklama gelmişti. İzmir Belediyesi'nin ayrı sanatçının ayrı eleştirildiği olaya Berna Laçin de yükseldi!

Tepki çeken konser ücretinin ardından Şevval Sam'dan açıklama gelmişti. İzmir Belediyesi'nin ayrı sanatçının ayrı eleştirildiği olaya Berna Laçin de yükseldi!

Açıklamanın detaylarından burada bahsettik 👇

Berna Laçin “Bu ülkenin Cumhuriyet Bayramı’nda sahneye çıkmak ticari bir iş olmamalı. Cumhuriyet Bayramı'nda sahneye çıkmak onurdur. Bu maneviyatı olmayana bir de para veriyorsunuz, ya pes!” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Berna Laçin “Bu ülkenin Cumhuriyet Bayramı’nda sahneye çıkmak ticari bir iş olmamalı. Cumhuriyet Bayramı'nda sahneye çıkmak onurdur. Bu maneviyatı olmayana bir de para veriyorsunuz, ya pes!” ifadeleriyle tepki gösterdi.

👇

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın