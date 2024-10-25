Konser Ücretiyle Dile Düşen Şevval Sam'a Berna Laçin'den Tepki: "Maneviyatı Olmayana Para Veriyorsunuz"
Konser Ücretiyle Dile Düşen Şevval Sam'a Berna Laçin'den Tepki: "Maneviyatı Olmayana Para Veriyorsunuz"
Şevval Sam'ın İzmir'de gerçekleşecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sahne alacağı konserin yüksek miktarlı ücreti tepki çekmişti. Gündem olan ücretin ardından Berna Laçin belediyelere seslenerek tepki gösterdi.
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Son zamanlardaki olay olan açıklamalarıyla bir an olsun magazin gündeminden düşmeyen Şevval Sam şu sıralar konserden alacağı yüksek tutarla konuşuluyor.
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İzmir'de sahne alacağı ve Konak Belediyesi'yle anlaştığı söylenen Şevval Sam'ın bu konserden 5 milyon TL alacağı ortaya çıkmıştı.
Tepki çeken konser ücretinin ardından Şevval Sam'dan açıklama gelmişti. İzmir Belediyesi'nin ayrı sanatçının ayrı eleştirildiği olaya Berna Laçin de yükseldi!
Berna Laçin “Bu ülkenin Cumhuriyet Bayramı’nda sahneye çıkmak ticari bir iş olmamalı. Cumhuriyet Bayramı'nda sahneye çıkmak onurdur. Bu maneviyatı olmayana bir de para veriyorsunuz, ya pes!” ifadeleriyle tepki gösterdi.
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