Terör Saldırısının Ardından Konserini İptal Etmeyen Melek Mosso'dan Ayakta Alkışlanacak Hareket

Ankara'da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) terör saldırısı gerçekleştirilmişti. Kısa bir sürenin ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve sanatçıların konserleri iptal edilmeye başlandı. Diğer isimlerin aksine konserini iptal etmeyen Melek Mosso'dan ayakta alkışlanacak bir hareket geldi.