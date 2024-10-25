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Terör Saldırısının Ardından Konserini İptal Etmeyen Melek Mosso'dan Ayakta Alkışlanacak Hareket

Terör Saldırısının Ardından Konserini İptal Etmeyen Melek Mosso'dan Ayakta Alkışlanacak Hareket

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
25.10.2024 - 09:57

Ankara'da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) terör saldırısı gerçekleştirilmişti. Kısa bir sürenin ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve sanatçıların konserleri iptal edilmeye başlandı. Diğer isimlerin aksine konserini iptal etmeyen Melek Mosso'dan ayakta alkışlanacak bir hareket geldi.

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yer alan TUSAŞ'a geçtiğimiz günlerde düzenlenen terör saldırısı büyük bir korku ve dehşet saçtı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yer alan TUSAŞ'a geçtiğimiz günlerde düzenlenen terör saldırısı büyük bir korku ve dehşet saçtı.

5 şehit ve 22 yaralının olduğu öğrenilen olayın ardından ünlü isimlerin tepkileri çığ gibi büyümüş ve birçok sanatçı konserlerini iptal etme kararı almıştı.

5 şehit ve 22 yaralının olduğu öğrenilen olayın ardından ünlü isimlerin tepkileri çığ gibi büyümüş ve birçok sanatçı konserlerini iptal etme kararı almıştı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı için düzenlenen kutlamalar da iptal edilirken Şahan Gökbakar bu karara sert bir tepki göstermişti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı için düzenlenen kutlamalar da iptal edilirken Şahan Gökbakar bu karara sert bir tepki göstermişti.

Detaylardan burada bahsettik 👇

Geçtiğimiz gece Harbiye Açıkhava sahnesindeki konserini iptal etmekten kaçınan Melek Mosso ayakta alkışlanacak bir harekete imza attı.

Geçtiğimiz gece Harbiye Açıkhava sahnesindeki konserini iptal etmekten kaçınan Melek Mosso ayakta alkışlanacak bir harekete imza attı.

"Şehit ailelerine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne baş sağlığı diliyorum. Teröre lanet olsun" ifadelerini kullanan Melek Mosso konserin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

"Şehit ailelerine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne baş sağlığı diliyorum. Teröre lanet olsun" ifadelerini kullanan Melek Mosso konserin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

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