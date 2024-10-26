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Cannes'da Büyük Tatsızlık: Oyuncu Aslı Turanlı'nın Can Yaman'a Bardak Fırlattığı İddia Edildi

Cannes'da Büyük Tatsızlık: Oyuncu Aslı Turanlı'nın Can Yaman'a Bardak Fırlattığı İddia Edildi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
26.10.2024 - 12:55

Sabah'tan Hakan Uç'un haberine göre Cannes Film Festivali'nin ardından gerçekleşen partide Can Yaman ve Aslı Turanlı arasında gergin anlar yaşandı. Turanlı'nın Can Yaman'a bardak fırlattığı iddia edildi.

Kaynak: Sabah

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
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Türk yapımlarla yakaladığı ünü yurt dışında devam ettiren Can Yaman'ın ulaştığı hayran kitlesi gün geçtikçe artmış fakat kendisi skandal açıklamalarıyla magazin gündemine yerleşmeye devam etmişti.

Türk yapımlarla yakaladığı ünü yurt dışında devam ettiren Can Yaman'ın ulaştığı hayran kitlesi gün geçtikçe artmış fakat kendisi skandal açıklamalarıyla magazin gündemine yerleşmeye devam etmişti.

'El Turco' isimli yabancı bir yapımla sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Can Yaman, son olarak Cannes'da yayınlanan ilk fragmanla gündeme gelmişti.

'El Turco' isimli yabancı bir yapımla sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Can Yaman, son olarak Cannes'da yayınlanan ilk fragmanla gündeme gelmişti.

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Sabah'tan Hakan Uç'un haberine göre, Cannes'ın ilgi odağı odan Can Yaman'ın bir olaya karıştığı iddia edildi.

Sabah'tan Hakan Uç'un haberine göre, Cannes'ın ilgi odağı odan Can Yaman'ın bir olaya karıştığı iddia edildi.

Cannes Film Festivali'nin arından gerçekleşen partide oyuncu Aslı Turanlı ve Can Yaman'ın arasındaki iplerin gerildiği söylendi.

Cannes Film Festivali'nin arından gerçekleşen partide oyuncu Aslı Turanlı ve Can Yaman'ın arasındaki iplerin gerildiği söylendi.

Sabah'tan Hakan Uç'un haberine göre, Türk oyuncuların birçok yapımı temsil ettiği Cannes'ın ardından Aslı Turanlı ve Can Yaman ortak bir davette bir araya geldi.

Sabah'tan Hakan Uç'un haberine göre, Türk oyuncuların birçok yapımı temsil ettiği Cannes'ın ardından Aslı Turanlı ve Can Yaman ortak bir davette bir araya geldi.
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Sabah'ın haberine göre, gecenin ilerleyen saatlerinde tatsız bir olay yaşandı. İddiaya göre Can Yaman'ın Aslı Turanlı'yla yakınlaşmaya çalışmasının ardından Turanlı elindeki bardağı Yaman'a fırlattı.

Sabah'ın haberine göre, gecenin ilerleyen saatlerinde tatsız bir olay yaşandı. İddiaya göre Can Yaman'ın Aslı Turanlı'yla yakınlaşmaya çalışmasının ardından Turanlı elindeki bardağı Yaman'a fırlattı.

Gecede yer alan konuklar ise olayla ilgili oyuncuya bir kişinin çarptığını bu nedenle elindeki bardağın Can Yaman'a doğru yanlışlıkla fırladığını belirtti.

Gecede yer alan konuklar ise olayla ilgili oyuncuya bir kişinin çarptığını bu nedenle elindeki bardağın Can Yaman'a doğru yanlışlıkla fırladığını belirtti.

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