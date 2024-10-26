Cannes'da Büyük Tatsızlık: Oyuncu Aslı Turanlı'nın Can Yaman'a Bardak Fırlattığı İddia Edildi
Cannes'da Büyük Tatsızlık: Oyuncu Aslı Turanlı'nın Can Yaman'a Bardak Fırlattığı İddia Edildi
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
Sabah'tan Hakan Uç'un haberine göre Cannes Film Festivali'nin ardından gerçekleşen partide Can Yaman ve Aslı Turanlı arasında gergin anlar yaşandı. Turanlı'nın Can Yaman'a bardak fırlattığı iddia edildi.
Kaynak: Sabah
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk yapımlarla yakaladığı ünü yurt dışında devam ettiren Can Yaman'ın ulaştığı hayran kitlesi gün geçtikçe artmış fakat kendisi skandal açıklamalarıyla magazin gündemine yerleşmeye devam etmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'El Turco' isimli yabancı bir yapımla sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Can Yaman, son olarak Cannes'da yayınlanan ilk fragmanla gündeme gelmişti.
Sabah'tan Hakan Uç'un haberine göre, Cannes'ın ilgi odağı odan Can Yaman'ın bir olaya karıştığı iddia edildi.
Cannes Film Festivali'nin arından gerçekleşen partide oyuncu Aslı Turanlı ve Can Yaman'ın arasındaki iplerin gerildiği söylendi.
Sabah'tan Hakan Uç'un haberine göre, Türk oyuncuların birçok yapımı temsil ettiği Cannes'ın ardından Aslı Turanlı ve Can Yaman ortak bir davette bir araya geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sabah'ın haberine göre, gecenin ilerleyen saatlerinde tatsız bir olay yaşandı. İddiaya göre Can Yaman'ın Aslı Turanlı'yla yakınlaşmaya çalışmasının ardından Turanlı elindeki bardağı Yaman'a fırlattı.
Gecede yer alan konuklar ise olayla ilgili oyuncuya bir kişinin çarptığını bu nedenle elindeki bardağın Can Yaman'a doğru yanlışlıkla fırladığını belirtti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın