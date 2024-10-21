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Can Yaman'ın Başrolünde Oynadığı El Turco Dizisinin İlk Tanıtımı Cannes'da Yayınlandı!

Can Yaman'ın Başrolünde Oynadığı El Turco Dizisinin İlk Tanıtımı Cannes'da Yayınlandı!

Disney Plus
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
21.10.2024 - 22:03

Ünü ülke sınırlarını aşan Can Yaman, Disney Plus yapımı El Turco dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor. Merakla beklenen dizinin ilk fragmanı sonunda Cannes'da yayınlandı. Bakalım siz nasıl bulacaksınız?

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Ünü ülke sınırlarını aşan ve hatta yurt dışında çok daha ünlü olan Can Yaman, Disney Plus yapımı El Turco'yla izleyici karşısına çıkıyor.

Ünü ülke sınırlarını aşan ve hatta yurt dışında çok daha ünlü olan Can Yaman, Disney Plus yapımı El Turco'yla izleyici karşısına çıkıyor.
image.tmdb.org

Orhan Yeniaras'ın aynı adlı romanından uyarlanan dizi 2025 yılında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Orhan Yeniaras'ın aynı adlı romanından uyarlanan dizi 2025 yılında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

1683'te Viyana'yı fethetmek için gelen Türk ordusunun seferi sırasında yaralanan ve yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki İtalyan Alpleri'nde yer alan Moena köyünde bir kahraman haline gelen 17. Osmanlı askeri Hasan Balaban'ın hikayesinin anlatılacağı dizinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor.

1683'te Viyana'yı fethetmek için gelen Türk ordusunun seferi sırasında yaralanan ve yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki İtalyan Alpleri'nde yer alan Moena köyünde bir kahraman haline gelen 17. Osmanlı askeri Hasan Balaban'ın hikayesinin anlatılacağı dizinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor.

Cannes'da uluslararası pazara çıkan dizinin fragmanı ilk kez bu gece yayınlandı.

Cannes'da uluslararası pazara çıkan dizinin fragmanı ilk kez bu gece yayınlandı.

Fragmanı hemen sizinle de paylaşalım:

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Merakla beklenen diziye yorumlar da gecikmedi:

Merakla beklenen diziye yorumlar da gecikmedi:
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