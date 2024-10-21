Can Yaman'ın Başrolünde Oynadığı El Turco Dizisinin İlk Tanıtımı Cannes'da Yayınlandı!
Can Yaman'ın Başrolünde Oynadığı El Turco Dizisinin İlk Tanıtımı Cannes'da Yayınlandı!
Ünü ülke sınırlarını aşan Can Yaman, Disney Plus yapımı El Turco dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor. Merakla beklenen dizinin ilk fragmanı sonunda Cannes'da yayınlandı. Bakalım siz nasıl bulacaksınız?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünü ülke sınırlarını aşan ve hatta yurt dışında çok daha ünlü olan Can Yaman, Disney Plus yapımı El Turco'yla izleyici karşısına çıkıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Orhan Yeniaras'ın aynı adlı romanından uyarlanan dizi 2025 yılında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
1683'te Viyana'yı fethetmek için gelen Türk ordusunun seferi sırasında yaralanan ve yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki İtalyan Alpleri'nde yer alan Moena köyünde bir kahraman haline gelen 17. Osmanlı askeri Hasan Balaban'ın hikayesinin anlatılacağı dizinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor.
Cannes'da uluslararası pazara çıkan dizinin fragmanı ilk kez bu gece yayınlandı.
Fragmanı hemen sizinle de paylaşalım:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Merakla beklenen diziye yorumlar da gecikmedi:
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın