Joker'den House of the Dragon'da Oynarmış Gibi Duran Hande Erçel'e Haftanın En Komik Dizi ve Film Paylaşımları
Joker'den House of the Dragon'da Oynarmış Gibi Duran Hande Erçel'e Haftanın En Komik Dizi ve Film Paylaşımları
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1. Başlıyoruz!
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2. Tam gündemlik paylaşım:
3. Karadenizlilere cevap doğdu...
4. Üzdü...
5. Hobbitlerin gözleri yaşlı...
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6. Çok ince tespit...
7. Bu cevap bizi tatmin etti...
8. AFK hayranları bunu beğenmedi...
9. +1
10. Yetişemiyoruz yalan yok...
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11. Haftaya görüşmek üzere...
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