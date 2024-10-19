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Joker'den House of the Dragon'da Oynarmış Gibi Duran Hande Erçel'e Haftanın En Komik Dizi ve Film Paylaşımları

Joker'den House of the Dragon'da Oynarmış Gibi Duran Hande Erçel'e Haftanın En Komik Dizi ve Film Paylaşımları

Twitter dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
19.10.2024 - 23:18

Merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Twitter dünyasında birbirinden komik paylaşımlar yapıldı. Gelin bu hafta nelere gülmüşüz, hep birlikte görelim.

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1. Başlıyoruz!

1. Başlıyoruz!
twitter.com

2. Tam gündemlik paylaşım:

2. Tam gündemlik paylaşım:
twitter.com

3. Karadenizlilere cevap doğdu...

3. Karadenizlilere cevap doğdu...
twitter.com

4. Üzdü...

4. Üzdü...
twitter.com

5. Hobbitlerin gözleri yaşlı...

5. Hobbitlerin gözleri yaşlı...
twitter.com
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6. Çok ince tespit...

6. Çok ince tespit...
twitter.com

7. Bu cevap bizi tatmin etti...

7. Bu cevap bizi tatmin etti...
twitter.com

8. AFK hayranları bunu beğenmedi...

8. AFK hayranları bunu beğenmedi...
twitter.com

9. +1

9. +1
twitter.com

10. Yetişemiyoruz yalan yok...

10. Yetişemiyoruz yalan yok...
twitter.com
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11. Haftaya görüşmek üzere...

11. Haftaya görüşmek üzere...
twitter.com

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