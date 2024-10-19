Fırından Yeni Çıktı! Uzun Zamandır Sinemalardan Uzak Kalan Tolga Çevik'in Yeni Filmi Belli Oldu
Fırından Yeni Çıktı! Uzun Zamandır Sinemalardan Uzak Kalan Tolga Çevik'in Yeni Filmi Belli Oldu
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/t...
Komik filmleri ve programlarıyla hepimizi güldüren Tolga Çevik uzun bir aradan sonra sinemaya dönüyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu Disney Plus'ta yayınlanacak bir filmde rol alıyor. Detaylar içerikte!
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Disney Plus bu yıl yerli dizi ve film piyasasına dönmeye hazırlanıyor. Yayın platformunun satın aldığı Türk yapımlarından birisi de 'Kalender Pide Salonu' adlı bir film.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre İbrahim Büyükak'ın yazdığı filmde Tolga Çevik başrolde oynayacak. Çevik filmde 'Kalender' isimli bir pideciyi canlandıracak.
İbrahim Büyükak 'Öcü' adlı bir kuryeye hayat verirken, Kalender'in kızını 'Üç Kız Kardeş' dizisinde Dönüş Kalender'i canlandıran Almila Ada oynayacak.
Tolga Çevik'i bu filmde çok trajikomik bir hikayenin içinde izleyeceğiz. Film, Kalender adlı saf ve geleneksel pidecinin sosyal medya fenomeni olma hikayesini ekranlara taşıyacak.
Filmin yönetmen koltuğunda ise Gibi'yi yöneten Ömer Sinir var. Yani diyeceğiz ki daha ne olsun! Tolga Çevik'i çok uzun zamandır bir filmde görmemiştik. 'Kalender Pide Salonu' adlı bu filmde bakalım karşımıza nasıl çıkacak, merakla beklemedeyiz.
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