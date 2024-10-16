'Bir Cumhuriyet Şarkısı' Filminde Atatürk'ü Canlandıran Ertan Saban Gözyaşlarını Tutamadı
'Bir Cumhuriyet Şarkısı' Filminde Atatürk'ü Canlandıran Ertan Saban Gözyaşlarını Tutamadı
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=5u1k1...
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın programına 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminin yıldız oyuncuları konuk oldu. Konuklardan biri olan Ertan Saban'ın Atatürk rolü söz konusu olunca döktüğü gözyaşları dikkatlerden kaçmadı.
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BKM yapımı 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filmi 25 Ekim'de, yani Cumhuriyet Bayramımızdan 4 gün önce vizyona girmeye hazırlanıyor.
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Oyuncu kadrosunda Salih Bademci, Ahmet Rıfat Şungar, Melis Sezen, Birce Akalay, Okan Yalabık, Mehmet Özgür ve Şifanur Gül gibi harika oyuncuların olduğu filmde Ertan Saban, Atatürk'ü canlandırıyor.
Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda filmden bir fragman yayınlanmıştı. Ertan Saban'ın Rumeli şivesi eleştirilmiş ve Atatürk rolüne yakışıp yakışmadığı tartışılmıştı. Ünlü oyuncu da gelen eleştirilere "Ben 1977'den beri bu role hazırlanıyorum" diyerek cevap vermişti.
Ertan Saban'ın Atatürk rolü için ne kadar hazır olduğu verdiği bir röportajda tekrar anlaşıldı. Filmin oyuncuları Birce Akalay, Ahmet Rıfat Şungar ve Ertan Saban, gazeteci Birsen Altuntaş'ın YouTube programına konuk oldu.
Atatürk rolünden konu açılınca Ertan Saban'ın gözyaşları dikkatlerden kaçmadı. O anları buradan izleyebilirsiniz:
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