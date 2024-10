God of War Dizisi En Baştan Yazılacak: İlk Senaryo Çöpe Atıldı

İlk senaryonun çöpe atılmasının ardından farklı bir yaratıcı yönde ilerlemek istediği söylenen Amazon ve Sony şimdi God of War dizisi için yeni bir yazar ekibi kuracaklar. Bu görev için adı anılan isimlerden biri ise Wheel of Time'ın showrunner'ı Rafe Judkins. Bakalım God of War'ın canlı aksiyon uyarlaması dizi tüm bu değişikliklerin ardından hayranların beklentilerini karşılamakta başarılı olacak mı?