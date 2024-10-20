God of War Dizisi En Baştan Yazılacak: İlk Senaryo Çöpe Atıldı
God of War Dizisi En Baştan Yazılacak: İlk Senaryo Çöpe Atıldı
Oyuncular tarafından merakla beklenen God of War dizisinden haberler var. Gelen bilgilere göre dizinin uygulayıcı yapımcıları görevlerinden ayrılırken senaryo da en baştan ele alınacak.
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Oyun dünyasının en sevilen serilerinden God of War'ın dizi uyarlamasıyla ekranlara geleceği 2022 yılında duyurulmuştu.
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God of War dizisinin senaryosu en baştan yazılacak.
Sony ve Amazon yeni bir yazar kadrosu kurmanın peşinde.
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