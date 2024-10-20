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God of War Dizisi En Baştan Yazılacak: İlk Senaryo Çöpe Atıldı

God of War Dizisi En Baştan Yazılacak: İlk Senaryo Çöpe Atıldı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
20.10.2024 - 14:54

Oyuncular tarafından merakla beklenen God of War dizisinden haberler var. Gelen bilgilere göre dizinin uygulayıcı yapımcıları görevlerinden ayrılırken senaryo da en baştan ele alınacak.

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Oyun dünyasının en sevilen serilerinden God of War'ın dizi uyarlamasıyla ekranlara geleceği 2022 yılında duyurulmuştu.

Oyun dünyasının en sevilen serilerinden God of War'ın dizi uyarlamasıyla ekranlara geleceği 2022 yılında duyurulmuştu.

Sony Pictures TV, MGM Amazon Studios ve PlayStation Productions işbirliği ile ekranlara taşınacak dizi için meraklı bekleyiş devam ederken projeden beklemeye bir süre daha devam edeceğimizi gösteren haberler geldi.

God of War dizisinin senaryosu en baştan yazılacak.

God of War dizisinin senaryosu en baştan yazılacak.

Deadline tarafından aktarılanlara göre baş yapımcılar Hawk Ostby ve Mark Fergus'ın yanı sıra dizinin showrunner koltuğunda oturan Rafe Judkins görevlerinden ayrıldılar. Deadline'a göre üçlünün elinden çıkan senaryo Sony ve Amazon tarafından övülmüş olsa da dizide 'farklı bir yaratıcı yönden' ilerlenmek istendiğine karar kılınmış.

Sony ve Amazon yeni bir yazar kadrosu kurmanın peşinde.

Sony ve Amazon yeni bir yazar kadrosu kurmanın peşinde.

İlk senaryonun çöpe atılmasının ardından farklı bir yaratıcı yönde ilerlemek istediği söylenen Amazon ve Sony şimdi God of War dizisi için yeni bir yazar ekibi kuracaklar. Bu görev için adı anılan isimlerden biri ise Wheel of Time'ın showrunner'ı Rafe Judkins. Bakalım God of War'ın canlı aksiyon uyarlaması dizi tüm bu değişikliklerin ardından hayranların beklentilerini karşılamakta başarılı olacak mı?

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