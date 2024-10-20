Annesinin Numarasını ve Sesini Kopyalayan Kişiler Yayıncıya Korkunç Anlar Yaşattı
Annesinin Numarasını ve Sesini Kopyalayan Kişiler Yayıncıya Korkunç Anlar Yaşattı
Kick'te canlı yayın yapan Revanch adlı yayıncı kötü niyetli kişilerin hedefi oldu. Yayıncının annesinin sesi ve numarasını kopyalayan kişiler canlı yayında korku dolu anlar yaşattılar.
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İnternet ortamına sızan kişisel veriler maalesef kötü niyetli kişilerin elinde büyük bir koz.
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Revanch adlı yayıncı da canlı yayın esnasında annesinin telefon numarasından arandı ve "Ölüyorum oğlum yetiş" dendikten sonra telefon kapatıldı.
Yayıncı daha sonrasında ise yaşadıklarıyla ilgili şu açıklamada bulundu. 👇
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