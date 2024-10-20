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Annesinin Numarasını ve Sesini Kopyalayan Kişiler Yayıncıya Korkunç Anlar Yaşattı

Annesinin Numarasını ve Sesini Kopyalayan Kişiler Yayıncıya Korkunç Anlar Yaşattı

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
20.10.2024 - 11:31

Kick'te canlı yayın yapan Revanch adlı yayıncı kötü niyetli kişilerin hedefi oldu. Yayıncının annesinin sesi ve numarasını kopyalayan kişiler canlı yayında korku dolu anlar yaşattılar.

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İnternet ortamına sızan kişisel veriler maalesef kötü niyetli kişilerin elinde büyük bir koz.

İnternet ortamına sızan kişisel veriler maalesef kötü niyetli kişilerin elinde büyük bir koz.

Telefon numarası, adres, hatta sağlık bilgileri gibi kişisel verilere erişebilen kötü niyetli kişiler teknoloji marifetiyle olayları bir basamak daha öteye taşıyıp insanlara korkunç anlar yaşatabiliyorlar.

Revanch adlı yayıncı da canlı yayın esnasında annesinin telefon numarasından arandı ve "Ölüyorum oğlum yetiş" dendikten sonra telefon kapatıldı.

Yayıncı daha sonrasında ise yaşadıklarıyla ilgili şu açıklamada bulundu. 👇

Yayıncı daha sonrasında ise yaşadıklarıyla ilgili şu açıklamada bulundu. 👇
twitter.com

Canlı yayında yaşadığı olayı anlatan yayıncı takipçilerine ise 'ailelerinizi, sevdiklerinizi uyarın' diyerek seslendi.

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