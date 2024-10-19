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It Takes Two'nun Geliştiricileri Yeni Bir Oyun İle Geliyor!

It Takes Two'nun Geliştiricileri Yeni Bir Oyun İle Geliyor!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
19.10.2024 - 18:01

İki kişilik bir deneyimi odağına alan ve oldukça başarılı olan It Takes Two'nun geliştiricileri, yeni oyunlarına dair ilk görseli paylaştı.

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Duyuru Josef Fares'dan geldi.

Duyuru Josef Fares'dan geldi.
twitter.com

Yeni oyunu ile ilgili çok fazla soru aldığını dile getiren Fares, bu baskıdan sıkılmış olacak ki yeni oyununa dair ilk ipuçlarını verdi. Tamamen yeni bir IP olacak bu oyun, yakın bir zamanda da gösterilmeye hazırlanıyor.

Hazelight Studios'da bu duyurunun ardından bir görsel paylaştı.

Hazelight Studios'da bu duyurunun ardından bir görsel paylaştı.
twitter.com

Paylaşılan bu görsel ile birlikte resmî olarak yeni bir oyun geleceği duyurulmuş oldu. Paylaşılan görselde birkaç ipucuna da yer verildi.

Bu ipuçlarından birisi de oyunun yapısı ile alakalı.

Bu ipuçlarından birisi de oyunun yapısı ile alakalı.

Josef Fares, daha çok eşli oyuncu deneyimine odaklanmayı tercih ediyor. Yeni gelecek bu oyunda da verdiği ipuçları bu yönde. Kısaca, Fares'ın yeni oyunu da eşli oyuncu mantığı ile ilerleyecek.

Oyunun The Game Awards'da gösterilmesi mümkün.

Oyunun The Game Awards'da gösterilmesi mümkün.

Josef Fares, paylaştığı gönderide en kısa zamanda oyunu göstereceğinden bahsetti. Bu da otomatik olarak gözleri Game Awards törenine çevirdi. Josef'in oyunu bu tören esnasında duyurma ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

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