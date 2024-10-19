It Takes Two'nun Geliştiricileri Yeni Bir Oyun İle Geliyor!
It Takes Two'nun Geliştiricileri Yeni Bir Oyun İle Geliyor!
İki kişilik bir deneyimi odağına alan ve oldukça başarılı olan It Takes Two'nun geliştiricileri, yeni oyunlarına dair ilk görseli paylaştı.
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Duyuru Josef Fares'dan geldi.
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Hazelight Studios'da bu duyurunun ardından bir görsel paylaştı.
Bu ipuçlarından birisi de oyunun yapısı ile alakalı.
Oyunun The Game Awards'da gösterilmesi mümkün.
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