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Son 10 Yılın En İyi Oyunlarından Kaçını Oynadın?

Son 10 Yılın En İyi Oyunlarından Kaçını Oynadın?

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
16.10.2024 - 12:31

Oyun dünyasının en prestijli ödül törenlerinden The Game Awards her yıl farklı kategorilerde ödüller dağıtsa da herkesin gözü elbette yılın oyununun hangi yapım olacağında. Peki sen neredeyse her biri efsane olan, son 10 yılın en iyi oyunlarından kaçını oynadın?

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