Sadece Oyun Bilgisine Güvenenlere Özel Genel Kültür Testi
Sadece Oyun Bilgisine Güvenenlere Özel Genel Kültür Testi
Bu test yalnızca oyunlar konusunda kendine güvenenlere özel! Buyurun başlayalım ve oyun bilginizi birlikte test edelim!
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1. Tarihin en başarılı oyunlarından olan Tetris hangi ülkede geliştirilmiştir?
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2. Forza Horizon serisi kaç oyundan oluşur?
3. Yalnızca tek bir kişi tarafından geliştirilen Stardew Valley kaç yılda geliştirilmiştir?
4. Bu görüntü hangi oyun serisinden?
5. Lara Croft'un kızıl saçlarıyla arz-ı endam eden bu "kötü ikizini" serinin hangi oyununda görmüştük?
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6. Nintendo Switch hangi yıl çıkmıştır?
7. The Witcher 3'ün kaç hikaye DLC'si vardır?
8. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde geliştirilmiş oyunlardan değildir?
9. Hangisi bir Valve oyunu değildir?
10. Geldik son soruya! MMORPG'nin açılımı nedir?
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