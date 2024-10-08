Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Sadece Oyun Bilgisine Güvenenlere Özel Genel Kültür Testi

Sadece Oyun Bilgisine Güvenenlere Özel Genel Kültür Testi

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
08.10.2024 - 15:31

Bu test yalnızca oyunlar konusunda kendine güvenenlere özel! Buyurun başlayalım ve oyun bilginizi birlikte test edelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Tarihin en başarılı oyunlarından olan Tetris hangi ülkede geliştirilmiştir?

1. Tarihin en başarılı oyunlarından olan Tetris hangi ülkede geliştirilmiştir?

2. Forza Horizon serisi kaç oyundan oluşur?

2. Forza Horizon serisi kaç oyundan oluşur?

3. Yalnızca tek bir kişi tarafından geliştirilen Stardew Valley kaç yılda geliştirilmiştir?

3. Yalnızca tek bir kişi tarafından geliştirilen Stardew Valley kaç yılda geliştirilmiştir?

4. Bu görüntü hangi oyun serisinden?

4. Bu görüntü hangi oyun serisinden?

5. Lara Croft'un kızıl saçlarıyla arz-ı endam eden bu "kötü ikizini" serinin hangi oyununda görmüştük?

5. Lara Croft'un kızıl saçlarıyla arz-ı endam eden bu "kötü ikizini" serinin hangi oyununda görmüştük?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Nintendo Switch hangi yıl çıkmıştır?

6. Nintendo Switch hangi yıl çıkmıştır?

7. The Witcher 3'ün kaç hikaye DLC'si vardır?

7. The Witcher 3'ün kaç hikaye DLC'si vardır?

8. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde geliştirilmiş oyunlardan değildir?

8. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde geliştirilmiş oyunlardan değildir?

9. Hangisi bir Valve oyunu değildir?

9. Hangisi bir Valve oyunu değildir?

10. Geldik son soruya! MMORPG'nin açılımı nedir?

10. Geldik son soruya! MMORPG'nin açılımı nedir?

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın