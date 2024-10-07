Valorant Bağımlısı Karısı Yüzünden Tatilde İnternet Kafeye Sürüklenen Adam O Anlarla Güldürdü
Valorant Bağımlısı Karısı Yüzünden Tatilde İnternet Kafeye Sürüklenen Adam O Anlarla Güldürdü
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Eşiyle birlikte Altınoluk'a tatile giden adam "Valorant bağımlısı" olarak tanıttığı eşinin bir nevi "avuçları kaşınınca" eşi tarafından internet kafeye sürüklendiği anları paylaştı.
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Aslında bakmayın hanımefendinin zan altında kaldığına, beyefendi de oyunun sıkı bir hayranı. Kısacası durum her ikisinin de işine gelmiş desek yanlış olmaz. 😅
Valorant bağımlısı karısı tarafından internet kafeye sürüklenen kullanıcı o anlarını ise böyle anlattı. 👇
İkilinin tatildeki Valorant kaçamağı ise pek çok kişiyi kıskandırdı.
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