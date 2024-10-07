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Valorant Bağımlısı Karısı Yüzünden Tatilde İnternet Kafeye Sürüklenen Adam O Anlarla Güldürdü

Valorant Bağımlısı Karısı Yüzünden Tatilde İnternet Kafeye Sürüklenen Adam O Anlarla Güldürdü

Croft
Croft - Onedio Üyesi
07.10.2024 - 17:46

@ortamgergin adlı TikTok kullanıcısı tatilde eşinin Valorant krizi tutunca nasıl internet kafeye sürüklendiklerini paylaşarak gülümsetti.

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Eşiyle birlikte Altınoluk'a tatile giden adam "Valorant bağımlısı" olarak tanıttığı eşinin bir nevi "avuçları kaşınınca" eşi tarafından internet kafeye sürüklendiği anları paylaştı.

Eşiyle birlikte Altınoluk'a tatile giden adam "Valorant bağımlısı" olarak tanıttığı eşinin bir nevi "avuçları kaşınınca" eşi tarafından internet kafeye sürüklendiği anları paylaştı.

Aslında bakmayın hanımefendinin zan altında kaldığına, beyefendi de oyunun sıkı bir hayranı. Kısacası durum her ikisinin de işine gelmiş desek yanlış olmaz. 😅

Aslında bakmayın hanımefendinin zan altında kaldığına, beyefendi de oyunun sıkı bir hayranı. Kısacası durum her ikisinin de işine gelmiş desek yanlış olmaz. 😅

Valorant bağımlısı karısı tarafından internet kafeye sürüklenen kullanıcı o anlarını ise böyle anlattı. 👇

İkilinin tatildeki Valorant kaçamağı ise pek çok kişiyi kıskandırdı.

İkilinin tatildeki Valorant kaçamağı ise pek çok kişiyi kıskandırdı.

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