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Milli Antidepresanımızdan Adamı Şair Eden Oyunlara Haftanın En Komik Steam Yorumları

Milli Antidepresanımızdan Adamı Şair Eden Oyunlara Haftanın En Komik Steam Yorumları

Croft
Croft - Onedio Üyesi
06.10.2024 - 16:27

Steam kullanıcıları bu hafta da favori oyunları hakkındaki hislerini mizahla harmanlayarak ortaya birbirinden komik incelemeler çıkarttılar.

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1. Oyuncunun gazabından korkacaksın Blizzard!

1. Oyuncunun gazabından korkacaksın Blizzard!

Oyun: Diablo 4

2. Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu.

2. Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu.

Oyun: EA Sports FC 25

3. Herkesin önceliği farklı tabi.

3. Herkesin önceliği farklı tabi.

Oyun: Black Desert

4. Tam olarak hayatla aramdaki ilişki bu.

4. Tam olarak hayatla aramdaki ilişki bu.

Oyun: Rust

5. Şair burada çalışma ve işin asla bitmediğini sade bir dille anlatmış.

5. Şair burada çalışma ve işin asla bitmediğini sade bir dille anlatmış.

Oyun: Supermarket Simulator

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6. Alp Er Tunga sagusunun her duruma böyle cuk oturması inanılmaz.

6. Alp Er Tunga sagusunun her duruma böyle cuk oturması inanılmaz.

Oyun: God of War Ragnarök

7. Bakın arkadaşlar, bazı insanlara hakikaten yaranılmıyor.

7. Bakın arkadaşlar, bazı insanlara hakikaten yaranılmıyor.

Oyun: Frostpunk 2

8. Ya bu tam öyle bir oyun değil sanki ama...

8. Ya bu tam öyle bir oyun değil sanki ama...

Oyun: Liar's Bar

9. Kesinlikle Türkiye değil.

9. Kesinlikle Türkiye değil.

Oyun: Diplomacy is Not an Option

10. Haftaya görüşmek üzere!

10. Haftaya görüşmek üzere!

Oyun: Euro Truck Simulator 2

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