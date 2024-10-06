Milli Antidepresanımızdan Adamı Şair Eden Oyunlara Haftanın En Komik Steam Yorumları
Milli Antidepresanımızdan Adamı Şair Eden Oyunlara Haftanın En Komik Steam Yorumları
Steam kullanıcıları bu hafta da favori oyunları hakkındaki hislerini mizahla harmanlayarak ortaya birbirinden komik incelemeler çıkarttılar.
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1. Oyuncunun gazabından korkacaksın Blizzard!
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2. Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu.
3. Herkesin önceliği farklı tabi.
4. Tam olarak hayatla aramdaki ilişki bu.
5. Şair burada çalışma ve işin asla bitmediğini sade bir dille anlatmış.
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6. Alp Er Tunga sagusunun her duruma böyle cuk oturması inanılmaz.
7. Bakın arkadaşlar, bazı insanlara hakikaten yaranılmıyor.
8. Ya bu tam öyle bir oyun değil sanki ama...
9. Kesinlikle Türkiye değil.
10. Haftaya görüşmek üzere!
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