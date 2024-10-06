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Kollarını Kaybettikten Sonra PUBG'yi Diliyle Oynayan Adam Esporculara Taş Çıkartıyor

Kollarını Kaybettikten Sonra PUBG'yi Diliyle Oynayan Adam Esporculara Taş Çıkartıyor

Croft
Croft - Onedio Üyesi
06.10.2024 - 12:15

Bir kaza sonucu kollarını kaybettikten sonra dilini kullanarak akıcı bir şekilde PUBG Mobile oynayan adamın yeteneği çoğu oyuncuyu kıskandıran cinsten.

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Gelin sizi oyunlardaki "kolsuz" terimini yıkan Nikhil Boria ile tanıştıralım.

Gelin sizi oyunlardaki "kolsuz" terimini yıkan Nikhil Boria ile tanıştıralım.

Ggeçirdiği talihsiz bir kaza sonucu elektrik akımına kapılarak kollarını kaybeden Nikhil internet aleminde PUBG Mobile içerikleri ile tanınıyor.

Kollarını kaybettikten sonra diliyle PUBG Mobile oynamaya başlayan Nikhil Borai oyunda müthiş bir iş ortaya koyuyor.

Kollarını kaybettikten sonra diliyle PUBG Mobile oynamaya başlayan Nikhil Borai oyunda müthiş bir iş ortaya koyuyor.

Dokunmatik ekranı diliyle kontrol ederek adeta iğne deliğinden geçen atışlar yapabilen Nikhil Borai hem azmi hem de yeteneği ile adeta ders veriyor desek yanlış olmaz.

Hatta kendisine maçlarda denk gelmeniz de mümkün!

Hatta kendisine maçlarda denk gelmeniz de mümkün!

Diliyle çoğu oyuncudan daha iyi PUBG oynayan Nikhil bunu şu şekilde gerçekleştiriyor. 👇

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