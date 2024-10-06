Kollarını Kaybettikten Sonra PUBG'yi Diliyle Oynayan Adam Esporculara Taş Çıkartıyor
Kollarını Kaybettikten Sonra PUBG'yi Diliyle Oynayan Adam Esporculara Taş Çıkartıyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelin sizi oyunlardaki "kolsuz" terimini yıkan Nikhil Boria ile tanıştıralım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kollarını kaybettikten sonra diliyle PUBG Mobile oynamaya başlayan Nikhil Borai oyunda müthiş bir iş ortaya koyuyor.
Hatta kendisine maçlarda denk gelmeniz de mümkün!
Diliyle çoğu oyuncudan daha iyi PUBG oynayan Nikhil bunu şu şekilde gerçekleştiriyor. 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın