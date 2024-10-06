Steam Toplamları 630 TL'yi Bulan İki Beğenilen Oyun Epic Games Store'da Bedava Oluyor
Steam Toplamları 630 TL'yi Bulan İki Beğenilen Oyun Epic Games Store'da Bedava Oluyor
Epic Games Store'da haftanın bedava oyunları ortaya çıktı. Toplam Steam fiyatları 630 TL'yi aşan iki beğenilen oyun bu perşembe günü saat 18:00 itibariyle Epic Games Store'da ücretsiz olacak.
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Epic Games Store'da bu haftanın bedava oyunları ortaya çıktı.
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İlk oyunumuz Steam fiyatı 270 TL'yi aşan Outliver: Tribulation.
Haftanın diğer bedava oyunu ise Steam fiyatı 350 TL'yi aşan Empyrion - Galactic Survival.
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