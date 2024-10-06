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Steam Toplamları 630 TL'yi Bulan İki Beğenilen Oyun Epic Games Store'da Bedava Oluyor

Steam Toplamları 630 TL'yi Bulan İki Beğenilen Oyun Epic Games Store'da Bedava Oluyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
06.10.2024 - 11:29

Epic Games Store'da haftanın bedava oyunları ortaya çıktı. Toplam Steam fiyatları 630 TL'yi aşan iki beğenilen oyun bu perşembe günü saat 18:00 itibariyle Epic Games Store'da ücretsiz olacak.

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Epic Games Store'da bu haftanın bedava oyunları ortaya çıktı.

Epic Games Store'da bu haftanın bedava oyunları ortaya çıktı.

Her hafta kullanıcılarına bedava oyular hediye eden Epic Games Store bu hafta ise karşımıza Steam toplamları 630 TL'yi bulan ve olumlu yorumlara sahip iki oyunla çıkmaya hazırlanıyor.

İlk oyunumuz Steam fiyatı 270 TL'yi aşan Outliver: Tribulation.

İlk oyunumuz Steam fiyatı 270 TL'yi aşan Outliver: Tribulation.

Afrika mitolojisi ile süslenmiş hikayesi ve atmosferi ile oyunculara hayatta kalma, korku ve souls türlerinin ilginç bir karışımını sunan oyunda kendini doğaüstü bir boyutta bulan bir asker olarak amacımız gizemli ritüeli tamamlayarak kendi dünyamıza dönebilmek ancak bu elbette düşündüğümüz kadar kolay değil.

Haftanın diğer bedava oyunu ise Steam fiyatı 350 TL'yi aşan Empyrion - Galactic Survival.

Haftanın diğer bedava oyunu ise Steam fiyatı 350 TL'yi aşan Empyrion - Galactic Survival.

Sandbox yapısıyla öne çıkan Empyrion - Galactic Survival bizleri uzayın derinliklerine götürüyor. Keşfettiğimiz gezegenlerde kuracağımız üslerden devasa uzay gemilerine kadar keşiflerimizi kolaylaştıracak pek çok şey inşa edebildiğimiz oyun ayrıca geniş bir mod desteğine de sahip.

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