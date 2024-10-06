Steam Toplamları 630 TL'yi Bulan İki Beğenilen Oyun Epic Games Store'da Bedava Oluyor

Afrika mitolojisi ile süslenmiş hikayesi ve atmosferi ile oyunculara hayatta kalma, korku ve souls türlerinin ilginç bir karışımını sunan oyunda kendini doğaüstü bir boyutta bulan bir asker olarak amacımız gizemli ritüeli tamamlayarak kendi dünyamıza dönebilmek ancak bu elbette düşündüğümüz kadar kolay değil.