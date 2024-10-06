Fortnite FPS Modu Yolda! Peki Nasıl İşleyecek?

Fortnite tarafından yayınlanan bir blog gönderisi oyunculara FPS modunun da müjdesini verdi. Oyuncular birinci şahıs kamera modu sayesinde artık kendi adalarında FPS kamera açısıyla diledikleri gibi oyun modları yaratabilecekler. Ancak yapılan açıklamada modun hala deneysel olduğu, bu sebeple mermi doldurma animasyonları ve gölgeler gibi konularda eksikler olduğu da belirtilmiş vaziyette.