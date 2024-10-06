Fortnite FPS Modu Yolda! Peki Nasıl İşleyecek?
Fortnite FPS Modu Yolda! Peki Nasıl İşleyecek?
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Oyun dünyasını adeta sallayan Fortnite nihayet FPS moduna da kavuşuyor.
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Bu zamana dek kimi oyuncular oyun içerisinde ürettikleri içeriklerde FPS kamera açısını Fortnite'a taşımış olsalar da nihayetinde FPS modu Fortnite'a resmi olarak ekleniyor.
Peki Fortnite'ın FPS modu esas oyunda da karşımıza çıkacak mı?
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