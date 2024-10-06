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Fortnite FPS Modu Yolda! Peki Nasıl İşleyecek?

Fortnite FPS Modu Yolda! Peki Nasıl İşleyecek?

Croft
Croft - Onedio Üyesi
06.10.2024 - 10:57

Oyun dünyasının en popüler yapımlarından Fortnite pek çok oyuncunun hayalini nihayet gerçekleştiriyor. Fortnite FPS moduna sonunda kavuşuyor.

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Oyun dünyasını adeta sallayan Fortnite nihayet FPS moduna da kavuşuyor.

Oyun dünyasını adeta sallayan Fortnite nihayet FPS moduna da kavuşuyor.

Battle royale modunun yanında yıllar içinde kendi resmi modlarıyla yarış ve ritim oyunu gibi bambaşka pencereler de açan Fortnite ayrıca oyuncuların da kendi adalarını ve içeriklerini üretmelerine, bunları diğer oyuncularla paylaşmalarına imkan sağlıyor.

Bu zamana dek kimi oyuncular oyun içerisinde ürettikleri içeriklerde FPS kamera açısını Fortnite'a taşımış olsalar da nihayetinde FPS modu Fortnite'a resmi olarak ekleniyor.

Bu zamana dek kimi oyuncular oyun içerisinde ürettikleri içeriklerde FPS kamera açısını Fortnite'a taşımış olsalar da nihayetinde FPS modu Fortnite'a resmi olarak ekleniyor.

Fortnite tarafından yayınlanan bir blog gönderisi oyunculara FPS modunun da müjdesini verdi. Oyuncular birinci şahıs kamera modu sayesinde artık kendi adalarında FPS kamera açısıyla diledikleri gibi oyun modları yaratabilecekler. Ancak yapılan açıklamada modun hala deneysel olduğu, bu sebeple mermi doldurma animasyonları ve gölgeler gibi konularda eksikler olduğu da belirtilmiş vaziyette.

Peki Fortnite'ın FPS modu esas oyunda da karşımıza çıkacak mı?

Peki Fortnite'ın FPS modu esas oyunda da karşımıza çıkacak mı?

Fortnite kanadından gelen açıklamaya göre deneysel bir sürüm olarak başlayan FPS modu yılın ilerleyen günlerinde beta sürecine girecek. Yayınlanan blog gönderisinde FPS modunun Sıfır İnşa ve Battle Royale oyun modlarında karşımıza çıkıp çıkmayacağı belirtilmemiş olsa da Epic Games cephesnden bir sürpriz görmemiz hayli olası.

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