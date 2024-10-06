Assassin's Creed 4 Black Flag Remake Beklenilenden Daha Yakın Olabilir!
Assassin's Creed 4 Black Flag Remake Beklenilenden Daha Yakın Olabilir!
Serinin en sevilen oyunlarından olan Black Flag için remake dedikoduları ortaya atılmıştı. Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre, Black Flag remake düşündüğümüzden daha yakın.
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Tom Henderson'a göre Black Flag Remake oldukça yakın.
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Black Flag Remake, Anvil Motoru ile yapılıyor.
Assassin's Creed Shadows'un ertelenmesi diğer oyunları da etkiledi.
Black Flag Remake, önümüzdeki yıl gelebilir.
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