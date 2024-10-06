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Assassin's Creed 4 Black Flag Remake Beklenilenden Daha Yakın Olabilir!

Assassin's Creed 4 Black Flag Remake Beklenilenden Daha Yakın Olabilir!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
06.10.2024 - 10:27

Serinin en sevilen oyunlarından olan Black Flag için remake dedikoduları ortaya atılmıştı. Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre, Black Flag remake düşündüğümüzden daha yakın.

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Tom Henderson'a göre Black Flag Remake oldukça yakın.

Tom Henderson'a göre Black Flag Remake oldukça yakın.

Sektörün güvenilir kaynaklarından biri olan Tom Henderson, Black Flag için özel bir haber yaptı. Bu habere göre Assassin's Creed 4 Black Flag Remake projesine ait görüntü ve kayıtlar Insider Gaming'e yollandı. Tabii, bu kayıtlara sadece belirli kişiler erişebiliyor ve basına paylaşılması tamamen yasak.

Black Flag Remake, Anvil Motoru ile yapılıyor.

Black Flag Remake, Anvil Motoru ile yapılıyor.

Ubisoft'un uzun yıllardır kullandığı ve geliştirdiği Anvil oyun motoru, Black Flag Remake için de kilit nokta konumunda olacak. Anvil motorunun geliştirilmiş versiyonu ile geliştirilecek Black Flag Remake'in, günümüze yakın grafikler ile çıkması bekleniyor.

Assassin's Creed Shadows'un ertelenmesi diğer oyunları da etkiledi.

Assassin's Creed Shadows'un ertelenmesi diğer oyunları da etkiledi.

Geçtiğimiz günlerde Ubisoft tarafından Shadows'un ertelenme haberini almıştık. Bu ertelenme haberi ile birlikte Assassin's Creed oyunlarının çıkış takvimleri de etkilendi. Yine de Ubisoft önümüzdeki 5 yıl içerisinde 10 farklı Assassin's Creed çıkarmayı hedefliyor.

Black Flag Remake, önümüzdeki yıl gelebilir.

Black Flag Remake, önümüzdeki yıl gelebilir.

Tom Henderson'un edindiği bilgilere göre Assassin's Creed Black Flag projesi, 2025 yılının Kasım ayında piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Tabii bu tarih henüz netleşmiş değil. GTA 6'nın da aynı tarih aralığında çıkması bekleniliyor. Bu durum Black Flag'in ertelenmesine de neden olabilir.

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