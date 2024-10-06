Assassin's Creed 4 Black Flag Remake Beklenilenden Daha Yakın Olabilir!

Sektörün güvenilir kaynaklarından biri olan Tom Henderson, Black Flag için özel bir haber yaptı. Bu habere göre Assassin's Creed 4 Black Flag Remake projesine ait görüntü ve kayıtlar Insider Gaming'e yollandı. Tabii, bu kayıtlara sadece belirli kişiler erişebiliyor ve basına paylaşılması tamamen yasak.