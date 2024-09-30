Death Stranding 2'nin Çıkış Tarihi Hakkında Kojima'dan Açıklama Geldi
Death Stranding 2'nin Çıkış Tarihi Hakkında Kojima'dan Açıklama Geldi
Death Stranding 2: On the Beach için meraklı bekleyiş devam ederken Hideo Kojima oyunun çıkış tarihine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.
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Geçtiğimiz günlerde oyun dünyasının merakla beklediği Death Stranding 2'ye dair pek çok yeni detay öğrendik.
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Hideo Kojima Death Stranding 2'nin çıkışı hakkında yeni açıklamalarda bulunsa da elimizde hala net bir tarih yok.
Death Stranding 2'nin net çıkış tarihini öğrenmek için ise biraz daha bekleyeceğiz.
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