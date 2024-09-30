Death Stranding 2'nin Çıkış Tarihi Hakkında Kojima'dan Açıklama Geldi

'Öngörülemeyen sebepler' yüünden Tokyo Game Show esnasında paylaşılamayan Death Stranding 2'nin net çıkış tarihi önümüzdeki yıl içerisinde belli olacak. Bunun yanında neredeyse tüm oyun dünyasının yayın takvimini GTA 6'nın muhtemel çıkış tarihine göre gözden geçirdiği de bir sır değil. Haliyle insanın aklına bu 'öngörülemeyen koşulların' GTA 6 ile alakalı olup olmadığı sorusu da gelmiyor değil.