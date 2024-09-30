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Death Stranding 2'nin Çıkış Tarihi Hakkında Kojima'dan Açıklama Geldi

Death Stranding 2'nin Çıkış Tarihi Hakkında Kojima'dan Açıklama Geldi

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
30.09.2024 - 12:18

Death Stranding 2: On the Beach için meraklı bekleyiş devam ederken Hideo Kojima oyunun çıkış tarihine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

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Geçtiğimiz günlerde oyun dünyasının merakla beklediği Death Stranding 2'ye dair pek çok yeni detay öğrendik.

Geçtiğimiz günlerde oyun dünyasının merakla beklediği Death Stranding 2'ye dair pek çok yeni detay öğrendik.

Tokyo Game Show etkinliğinde oyunun çığır açan yeni fotoğraf modundan beraberinde getireceği yepyeni özelliklere kadar pek çok farklı detaya kavuştuğumuz Death Stranding 2 hakkında herkesin aklındaki en büyük soru ise oyunun ne zaman çıkacağı.

Hideo Kojima Death Stranding 2'nin çıkışı hakkında yeni açıklamalarda bulunsa da elimizde hala net bir tarih yok.

Hideo Kojima Death Stranding 2'nin çıkışı hakkında yeni açıklamalarda bulunsa da elimizde hala net bir tarih yok.

Death Stranding 2: On the Beach'in çıkış tarihi hakkında konuşan Kojima bir kez daha 2025 yılını işaret etti. VGC'ye konuşan Kojima esasen oyunun net çıkış tarihini Tokyo Game Show sırasında açıklamak istediklerini ancak öngörülemeyen bazı sebepler nedeniyle bunu yapamadıklarını da sözlerine ekledi.

Death Stranding 2'nin net çıkış tarihini öğrenmek için ise biraz daha bekleyeceğiz.

Death Stranding 2'nin net çıkış tarihini öğrenmek için ise biraz daha bekleyeceğiz.

'Öngörülemeyen sebepler' yüünden Tokyo Game Show esnasında paylaşılamayan Death Stranding 2'nin net çıkış tarihi önümüzdeki yıl içerisinde belli olacak. Bunun yanında neredeyse tüm oyun dünyasının yayın takvimini GTA 6'nın muhtemel çıkış tarihine göre gözden geçirdiği de bir sır değil. Haliyle insanın aklına bu 'öngörülemeyen koşulların' GTA 6 ile alakalı olup olmadığı sorusu da gelmiyor değil.

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